Dnevni horoskop za 22. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan
Osjećate li se nervozno ili iscrpljeno, odgodite današnje planove o izlasku i susretu s prijateljima ili rodbinom. Nađete li se u blizini nekoga tko vam ne odgovara ili vas provocira nećete se suzdržavati, a to će dovesti do prepirke. Dan provedite opuštajući se uz filmove i serije.
Bik
Osjetit ćete potrebu za odmorom i samoćom, ali učestali pozivi, poruke i dolasci gostiju pokvarit će vam planove. Na kraju će vam biti drago što ste proveli dan s dragim ljudima, ali samo ako ne pretjerate s hranom i pićem. Neumjerenost neće proći bez posljedica!
Blizanci
Svladat će vas nervoza, osobito dolaze li vam gosti. U nastojanju da sve bude savršeno, zadat ćete si mnogo posla, no neće sve ići po planu. Ne uzrujavajte se, već smislite rezervno rješenje i pokušajte uživati u druženju s dragim ljudima.
Rak
Ukućani će vas frustrirati svojim zahtjevima. Poželjet ćete se odmarati, no oni će vas stalno tjerati da nešto radite po stanu, čistite, pospremate ili se družite. Ne govorite u ljutnji ružne stvari i ne kvarite svima ugođaj. Samce bi moglo razočarati što im simpatija nije poslala čestitku.
Lav
Koncentracija će vam se poboljšati, a poslovne i pravne okolnosti okrenuti u vašu korist. Istaknut ćete se u učenju, čitanju, enigmatici i drugim umnim aktivnostima. Zdravstvene smetnje zaobići će većinu vas. Čak će se i kronični bolesnici osjećati podnošljivo.
Djevica
Molit ćete prijatelja i znanaca da vam preporuče liječnika opće prakse ili zubara kojemu biste se mogli preseliti jer niste zadovoljni onim čiji ste pacijent. Puno ćete vremena posvetiti novčanim pitanjima - trgovanju, plaćanju računa, planiranju prihoda i rashoda.
Vaga
Vaši profesionalni i financijski apetiti će nabujati. Nećete se više zadovoljavati ulogom statista, nego ćete preuzeti inicijativu. Poduzetniji među vama pokrenut će vlastiti posao s perspektivom dobre zarade, a zaposlenici i vanjski suradnici zatražit će bolje uvjete.
Škorpion
Čovjekoljublje će u vama biti jako. Smetat će vas nečije razmetanje bogatstvom, popularnošću ili srećom u ljubavi. Bit ćete sigurni da dotični time rastužuje one koji oskudijevaju u blagodatima kojima se hvali, ali ćete oklijevati da mu to otvoreno predbacite.
Strijelac
Neki od vas pomirit će se s bivšim partnerom, iako ćete slutiti da to nije najpametnije. Njegova uvjeravanja da je napredovao i da je spreman učiniti sve za zajedničku sreću natjerat će vas da mu pružite još jednu priliku. Odustanite od jednog cilja, preporodit ćete se.
Jarac
Neprimjetno ćete izgrađivati dubinsku povezanost dugim razgovorima i intenzivnim druženjima. Bit ćete zreli za upuštanje u romantičnu vezu i prije nego što postanete svjesni bliskosti. U poslu ćete postići uspjeh zahvaljujući istančanoj intuiciji.
Vodenjak
Prethodne pogreške u profesiji ili obrazovanju napokon će vam donijeti neku korist. Moći ćete primijeniti u praksi pouke koje ste izvukli iz neugodnih iskustava i ovaj put postupiti puno pametnije.
Ribe
Imate li loših iskustava u poslu i zbog njih izbjegavate rizik, sad će vam bojazan donekle popustiti. Novi kolege ili partneri izbacit će vas iz predvidljive rutine i potaknuti na razmišljanje o većim pothvatima. Smanjite unos kave i energetskih pića jer biste bili kao na iglama.
