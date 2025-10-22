ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 22. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

22.10.2025 u 00:00

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Ukoliko se osjećaju nervozno ili iscrpljeno, Ovnovi bi trebali odgoditi današnje planove o izlasku i susretu s prijateljima ili rodbinom. Umjesto toga, dobro je dan provesti opuštajući se uz filmove i serije.

Pogledaj detaljni horoskop

Lavovima će se koncentracija poboljšati, a poslovne i pravne okolnosti okrenuti u njihovu korist. Istaknut će se u učenju, čitanju, enigmatici i drugim umnim aktivnostima. Zdravstvene smetnje zaobići će većinu. Čak će se i kronični bolesnici osjećati podnošljivo.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ODUVIJEK POSTOJI, ALI...

ODUVIJEK POSTOJI, ALI...

Istina o 'ghostanju': Užasna pojava postala je svakodnevica - evo zašto toliko boli
VIŠE OD GLAVOBOLJE

VIŠE OD GLAVOBOLJE

Znanstvenici objasnili zašto žene češće pate od migrena nego muškarci
VOJVOTKINJA OD SUSSEXA

VOJVOTKINJA OD SUSSEXA

Stil bez greške: Meghan Markle s ovom haljinom nije mogla pogriješiti

najpopularnije

Još vijesti