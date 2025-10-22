Pokazala tijelo iz snova u 63. godini života: Demi Moore u korzetu prkosi svim pravilima

62-godišnja holivudska zvijezda Demi Moore ponovno dokazuje da samopouzdanje i senzualnost nemaju rok trajanja. Za novu naslovnicu časopisa Glamour, koji ju je uvrstio među svoje žene godine, slavna glumica pozirala je u izazovnom korzetu s dramatičnom suknjom i poručila da će se boriti protiv 'deseksualizacije starijih žena'
Zvijezda filma 'The Substance', Demi Moore, istaknula je svoju besprijekornu liniju poziravši u korzetu, a modnu priču upotpunila je visokim platformama i dijamantnim naušnicama. Kosa joj je bila raspuštena, a Demi je otkrila da je puštanje duge kose za nju postao čin osobnog prkosa.
'Često čujemo da žene, kako stare, ne bi trebale nositi dugu kosu. No meni to nikad nije imalo smisla', rekla je u razgovoru s kolegicom iz filma Margaret Qualley.
Priznala je i da je odluka o dugoj kosi došla prirodno: 'Nakon što sam obrijala glavu za 'GI Jane', počela sam puštati kosu. Mislim da sam jednostavno odlučila prkositi pravilima.'
Tijekom snimanja, s kojeg fotografije možete pogledati OVDJE, Demi je promijenila nekoliko upečatljivih izdanja - od crne haljine otvorenih leđa s visokim prorezom, do ljubičaste toalete s otvorom na prsima kojom je pokazala zategnuti trbuh. Na jednoj je fotografiji pozirala s omiljenim ljubimcem, psićem Pilafom, u raskošnoj narančastoj haljini.
Prošle godine Moore je doživjela pravi profesionalni preporod zahvaljujući filmu 'The Substance'. Film, koji istražuje opsesiju vječnom mladošću i žensku borbu za mjesto u medijskom prostoru, za Moore je bio itekako osoban. Javnost dobro pamti njezina priznanja o estetskim zahvatima kojima se podvrgavala na početku karijere - od povećanja grudi do korekcije nosa i zahvata na koljenima jer je željela izgledati 'božanski' u sceni iz Charliejevih anđela.