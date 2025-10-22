Pokazala tijelo iz snova u 63. godini života: Demi Moore u korzetu prkosi svim pravilima

Zvijezda filma 'The Substance', Demi Moore , istaknula je svoju besprijekornu liniju poziravši u korzetu, a modnu priču upotpunila je visokim platformama i dijamantnim naušnicama. Kosa joj je bila raspuštena, a Demi je otkrila da je puštanje duge kose za nju postao čin osobnog prkosa.

'Često čujemo da žene, kako stare, ne bi trebale nositi dugu kosu . No meni to nikad nije imalo smisla', rekla je u razgovoru s kolegicom iz filma Margaret Qualley.

Priznala je i da je odluka o dugoj kosi došla prirodno: 'Nakon što sam obrijala glavu za 'GI Jane', počela sam puštati kosu. Mislim da sam jednostavno odlučila prkositi pravilima.'

Tijekom snimanja, s kojeg fotografije možete pogledati OVDJE, Demi je promijenila nekoliko upečatljivih izdanja - od crne haljine otvorenih leđa s visokim prorezom, do ljubičaste toalete s otvorom na prsima kojom je pokazala zategnuti trbuh. Na jednoj je fotografiji pozirala s omiljenim ljubimcem, psićem Pilafom, u raskošnoj narančastoj haljini.