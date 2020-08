Kombinaciju koju bi se rijetko tko usudio odjenuti ona nosi s lakoćom: Olivia Palermo uz geometrijski uzorak isfurala cipele s izvezenim cvijećem

O njezinim modnim odabirima uvijek se priča, stoga i ne čudi što je mnogi nazivaju modnom ikonom, ali i kraljicom stila. Jedna od najpoznatijih modnih blogerica i ovoga je puta ostavila sve bez riječi. Kombinacija nespojivih komada na njoj izgleda, kao i uvijek savršeno, iako bi vjerojatno na nekom drugom to bilo katastrofalno

I ovoga su se puta na ulicama New Yorka svi okretali za influencericom i jednom od najpoznatijih modnih blogerica, 34-godišnjom Olivijom Palermo , koja je još jednom pokazala kako joj pandemija koronavirusa, koja je doslovce paralizirala cijeli svijet, 'nije ubila' volju za igranjem s modom.

I dok na prvi pogled kombinacija koju je prošetala zadaje glavobolju zbog na prvu nespojivih komada, na njoj to izgleda sasvim dobro. Olivia Palermo za visoke je temperature odabrala top geometrijskog uzorka i istu takvu suknju koja lepršavo seže do zglobova, a uz to je iskombinirala i par elegantnih natikača sa izvezenim cvijećem.