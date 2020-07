Uvijek svoja i originalna: Ikona stila ima potpuno drugačiji način nošenja haljine

Influencerica, modna blogerica i jedna od vodećih ikona stila današnjice, Olivia Palermo, svakim svojim pojavljivanjem u javnosti oduševi modne kritičare. Slavna ljepotica modu ima u malom prstu, no za razliku od mnogih drugih trendseterica koje nose isključivo komade koji su u datom trenutku 'must have', Palermo nosi isključivo i samo ono što se uklapa u njen stil odijevanja i pritom uvijek nastoji biti drugačija od ostalih

To je još jednom potvrdila svojim nedavnim stajlingom. Paparazzi su Oliviju Palermo zatekli na ulicama New Yorka u šetnji s psićem Mr. Butlerom kojeg dijeli sa suprugom, manekenom Johannesom Hueblom. Unatoč velikom broju oboljelih od koronavirusa koji u New Yorku raste iz dana u dan, izazak u šetnju s kućnim ljubimcem 34-godišnja ljepotica nije mogla izbjeći.

Palermo je jedna od onih žena koju nikad nećete vidjeti u trenirci. Čak i za običnu šetnju po kvartu ikona stila uvijek da svoj maksimum po pitanju stajlinga. Za šetnju je ovog puta odjenula bijelu čipkastu mini haljinu koju je uskladila s ravnim natikačama s potpsiom brenda Alberta Ferretti.