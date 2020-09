Koledžice i bijele čarape? Kombinaciju iz modne noćne more malo tko bi se usudio nositi, ali ne i ona

Proslavljena američka manekenka Bella Hadid privlačila je poglede na ulicama New Yorka, u koji se prije nekoliko godina preselila zbog posla. 23-godišnja ljepotica nosila je zanimljiv stajling kojim je poslala važnu poruku u jeku pandemije koronavirusa, ali ne bi Bella bila Bella kada ne bi isfurala barem jedan aktualni modni trend o kojem svi govore

Atraktivnu manekenku paparazzi su snimili na ulicama New Yorka dok je izlazila iz stana. Bella je nosila vruće traper hlačice i crnu majicu dugih rukava, na kojoj velikim bijelim slovima piše: 'Ok, predajte lijek i prestanite se igrati', što su mnogi protumačili kao jasnu poruku upućenu državnim organima u jeku pandemije koronavirusa od kojeg u svijetu umire sve više ljudi.

Cjelokupan stajling slavna manekenka je upotpunila efektnom torbom te kombinacijom od koje mnogi zaziru, a koja će biti vrlo popularna ove jeseni - bijelim sportskim čarapama i kožnim loafericama, koje smo nekad nazivali koledžicama. Modni stručnjaci kažu da će ovaj retro look itekako dobiti na značenju u mjesecima koji slijede pa nas nimalo ne čudi to da je Bella sve preduhitrila i među prvima ga isfurala. Ne zaboravimo da je 80-ih ovaj look bio modni hit, koji smo godinama kasnije prezirali, no čini se da se sad vraća u velikom stilu.