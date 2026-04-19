Klasične balerinke ostavite u ormaru: Ovakvi modeli sada vladaju modnom scenom

Balerinke s blok petom nametnule su se kao jedan od najpoželjnijih proljetnih modela cipela jer spajaju eleganciju, udobnost i svestranost koju je teško nadmašiti

Balerinke već nekoliko sezona ne silaze s modnog radara, ali sada dobivaju profinjeniju, zreliju i još elegantniju interpretaciju. Umjesto sasvim ravnog potplata, sve češće dolaze s diskretnom blok petom koja im daje novu dimenziju te ih čini ih prikladnima i za dnevne i za večernje kombinacije.

Upravo zato ovaj model sve više osvaja modne kolekcije, ali i street style. Efekt možda djeluje suptilno, ali je vrlo jasan: balerinke s malom blok petom izgledaju dotjeranije, elegantnije i sofisticiranije od klasične ravne verzije, a pritom ne gube ništa od svoje praktičnosti. Nova verzija omiljenog modela Čini se da su ljubiteljice mode nakon nekoliko sezona klasičnih balerinki poželjele model koji djeluje malo ozbiljnije i uglađenije.

Njihova najveća prednost leži u ravnoteži koju postižu. Peta nije visoka ni napadna, ali je dovoljna da dobiju chic prizvuk i profinjeniju siluetu. Osim toga, blok peta poznata je i po većoj stabilnosti, pa ovakvi modeli zadržavaju udobnost zbog koje su balerinke i postale toliko omiljene.

Savršen model za cjelodnevni look Upravo zbog blok pete ove balerinke nameću se kao idealna obuća za prijelaz iz dnevnih u večernje kombinacije. Dovoljno su jednostavne i praktične za posao, grad ili dnevne obaveze, a istodobno dovoljno elegantne da bez problema funkcioniraju i navečer. To ih čini vrlo pametnom kupnjom za proljetnu sezonu, kada najviše volimo komade koji se lako prilagođavaju različitim prilikama. Uz traperice i blejzer djeluju uredno i moderno, a uz slip haljinu, midi suknju ili krojene hlače dobivaju puno sofisticiraniji ton. Trend koji su pogurale velike kuće Među modnim kućama koje su ranije prepoznale njihov potencijal ističu se Prada i Maison Margiela. Potonji se oslanja na svoj prepoznatljivi model tabi, koji prenosi i na balerinke s petom, a Prada u svojim proljetno-ljetnim kolekcijama često nudi njihove različite varijante s povišenom siluetom.

Iako ovaj model možda nije dominirao pistama za proljeće/ljeto 2026., na ulicama i u kolekcijama brendova već je jasno da postaje jedan od ključnih. Drugim riječima, riječ je o trendu koji ne dolazi nužno s najvećom bukom, ali vrlo sigurno pronalazi put do ormara modno osviještenih žena. Zašto ih vrijedi imati Balerinke s blok petom spajaju najbolje od dva svijeta. Imaju ženstvenost i eleganciju klasičnih cipela, ali i lakoću i udobnost modela koje možemo satima nositi. Upravo zato djeluju kao jedan od onih proljetnih komada koji nisu tek trenutačni hir, nego i vrlo nosiva investicija. Za sve koji vole obuću koja izgleda chic, ali ne traži odricanje od udobnosti, lako bi mogle postati nove omiljene cipele sezone.