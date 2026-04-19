PROLJETNI HIT

Klasične balerinke ostavite u ormaru: Ovakvi modeli sada vladaju modnom scenom

L.M.B

19.04.2026 u 15:14

Ulična moda
Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Balerinke s blok petom nametnule su se kao jedan od najpoželjnijih proljetnih modela cipela jer spajaju eleganciju, udobnost i svestranost koju je teško nadmašiti

Balerinke već nekoliko sezona ne silaze s modnog radara, ali sada dobivaju profinjeniju, zreliju i još elegantniju interpretaciju. Umjesto sasvim ravnog potplata, sve češće dolaze s diskretnom blok petom koja im daje novu dimenziju te ih čini ih prikladnima i za dnevne i za večernje kombinacije.

Upravo zato ovaj model sve više osvaja modne kolekcije, ali i street style. Efekt možda djeluje suptilno, ali je vrlo jasan: balerinke s malom blok petom izgledaju dotjeranije, elegantnije i sofisticiranije od klasične ravne verzije, a pritom ne gube ništa od svoje praktičnosti.

Čini se da su ljubiteljice mode nakon nekoliko sezona klasičnih balerinki poželjele model koji djeluje malo ozbiljnije i uglađenije.

Njihova najveća prednost leži u ravnoteži koju postižu. Peta nije visoka ni napadna, ali je dovoljna da dobiju chic prizvuk i profinjeniju siluetu. Osim toga, blok peta poznata je i po većoj stabilnosti, pa ovakvi modeli zadržavaju udobnost zbog koje su balerinke i postale toliko omiljene.

Upravo zbog blok pete ove balerinke nameću se kao idealna obuća za prijelaz iz dnevnih u večernje kombinacije. Dovoljno su jednostavne i praktične za posao, grad ili dnevne obaveze, a istodobno dovoljno elegantne da bez problema funkcioniraju i navečer.

To ih čini vrlo pametnom kupnjom za proljetnu sezonu, kada najviše volimo komade koji se lako prilagođavaju različitim prilikama. Uz traperice i blejzer djeluju uredno i moderno, a uz slip haljinu, midi suknju ili krojene hlače dobivaju puno sofisticiraniji ton.

Među modnim kućama koje su ranije prepoznale njihov potencijal ističu se Prada i Maison Margiela. Potonji se oslanja na svoj prepoznatljivi model tabi, koji prenosi i na balerinke s petom, a Prada u svojim proljetno-ljetnim kolekcijama često nudi njihove različite varijante s povišenom siluetom.

Iako ovaj model možda nije dominirao pistama za proljeće/ljeto 2026., na ulicama i u kolekcijama brendova već je jasno da postaje jedan od ključnih. Drugim riječima, riječ je o trendu koji ne dolazi nužno s najvećom bukom, ali vrlo sigurno pronalazi put do ormara modno osviještenih žena.

Balerinke s blok petom spajaju najbolje od dva svijeta. Imaju ženstvenost i eleganciju klasičnih cipela, ali i lakoću i udobnost modela koje možemo satima nositi. Upravo zato djeluju kao jedan od onih proljetnih komada koji nisu tek trenutačni hir, nego i vrlo nosiva investicija.

Za sve koji vole obuću koja izgleda chic, ali ne traži odricanje od udobnosti, lako bi mogle postati nove omiljene cipele sezone.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prvi izbor

prvi izbor

najpopularnije

Još vijesti