Katie Holmes odbacila minimalizam: Sve je iznenadila outfitom u crvenom satenu

I.Bradić

13.09.2025 u 21:12

Katie Holmes
Katie Holmes Izvor: Profimedia / Autor: Ilya S. Savenok / Getty images / Profimedia
Katie Holmes je sjedila u prvom redu i doslovno plijenila pažnju svih prisutnih! Njezin posljednji outfit posve je drugačiji od onoga što inače nosi

Katie Holmes već godinama njeguje imidž dame koja obožava casual i nenametljive kombinacije – najčešće je viđamo u lepršavim širokim hlačama, trapericama, udobnim Birkenstock sandalama ili pak u megapopularnim tenisicama Adidas Samba.

No, glumica je napravila zaokret koji nitko nije očekivao i pokazala potpuno drukčiju modnu stranu sebe.

Ne može jednostavnije: Kraljica ulične mode ponovno ima sjajan stajling

Naime, na Tjednu mode u New Yorku, 12. rujna, Katie je odustala od svoje prepoznatljive minimalističke estetike i na reviji brenda FFORME za proljeće/ljeto 2026. zasjala u potpuno crvenom izdanju.

Sve je bilo podređeno jednoj boji: od vatrenocrvenog ruža koji neodoljivo podsjeća na zaštitni znak Taylor Swift, do haljine dugih rukava sa spuštenim strukom i dramatičnim naborima. Svoju upečatljivu haljinu kombinirala je s odgovarajućim dugačkim prslukom bez rukava koji je nosila otvoren kako bi na neki način uokvirila haljinu ispod.

Također, glumica je sve zaokružila i crvenim kožnim cipelama.

