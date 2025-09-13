Katie Holmes odbacila minimalizam: Sve je iznenadila outfitom u crvenom satenu

Katie Holmes već godinama njeguje imidž dame koja obožava casual i nenametljive kombinacije – najčešće je viđamo u lepršavim širokim hlačama, trapericama, udobnim Birkenstock sandalama ili pak u megapopularnim tenisicama Adidas Samba.

No, glumica je napravila zaokret koji nitko nije očekivao i pokazala potpuno drukčiju modnu stranu sebe .

Naime, na Tjednu mode u New Yorku, 12. rujna, Katie je odustala od svoje prepoznatljive minimalističke estetike i na reviji brenda FFORME za proljeće/ljeto 2026. zasjala u potpuno crvenom izdanju .

Sve je bilo podređeno jednoj boji: od vatrenocrvenog ruža koji neodoljivo podsjeća na zaštitni znak Taylor Swift, do haljine dugih rukava sa spuštenim strukom i dramatičnim naborima. Svoju upečatljivu haljinu kombinirala je s odgovarajućim dugačkim prslukom bez rukava koji je nosila otvoren kako bi na neki način uokvirila haljinu ispod.

Također, glumica je sve zaokružila i crvenim kožnim cipelama.