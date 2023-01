Kako je patlidžan svrgnuo bananu s trona falusu najsličnijeg voća i postao ultimativni simbol seksa

Ima ga raznih oblika i boja, izvrstan je i na roštilju i kao bezglutenska zamjena tijestu za pizzu. Uz svu tu svestranost, nema ga baš često na tanjuru, ali patlidžan je najbolje rangiran kulinarski sastojak. Barem što se tiče ljestvice popularnosti emotikona

Njegove su čari jednostavne, objašnjavaju u The New York Timesu, i privlačne vječnom hihotavom adolescentu koji čuči u svima nama. Besmislica seksualnih aluzija u nevinim, bezazlenim predmetima nikad ne zastarijeva, bilo da se radi o ananasima i dinjama na grudima Elizabeth Hurley u komediji 'Austin Powers: Tajanstveni tajni agent' iz 1997., bilo krastavcu i narančama na madracu koje je britanska umjetnica Sarah Lucas postavila 1994. u svojoj instalaciji 'Au Naturel'.

Iako je voće ponekad samo voće, na njemu kao seksualnoj metafori inzistiramo od samih početaka bilježenja ljudske misli. Još u sumerskom 'Epu o Gilgamešu', klinastim pismom ispisanom na glinenoj pločici prije 4000 godina, božica Ištar zapovijeda heroju: 'Ženi me, daj mi voćku svoga tijela.' U 'Knjizi Postanka' Eva zagriza p’ri, što je hebrejska općenita riječ za voće. Specifikacija jabuke odigrala se tek kasnije latinskim poigravanjem riječima malus, što znači zlo, i malum, što znači jabuka.

Priča iz 3. stoljeća pr.n.e. pripovijeda da je mladić zagrizao breskvu, a zatim je predao svom plemenitom gospodaru. No ovaj to nije shvatio kao uvredu, nego kao čin intimnosti, pa je i sam zario zube u njezino meso. Ova je tema eksplicitnije reprizirana u filmu iz 2017. 'Skrivena ljubav' talijanskog redatelja Luce Guadagnina.

Kamo god da su naši preci pogledali, od drveta, preko vinove loze, do grmlja, nalazili su se dokazi samoodrživog života i utjelovljenje plodnosti.

Zanimljivo, patlidžan se u 16. stoljeću nazivao mala insana (luda jabuka), kao i poma amoris (ljubavna jabuka), a taj se izraz primjenjivao i za rajčicu. Sve se to voće (da, botanički gledano, sve je to voće) miješalo u jeziku jer nisu važne bile njegove individualne karakteristike, nego njegovo slavljenje kao kategorije koja simbolizira obilje, ekstravaganciju, sočnost prirodnog svijeta koji neumoljivo cvjeta i buja.

U sličnoj se situaciji zatekla i banana te je maštu Amerikanaca rasplamsala nakon njihovog građanskog rata. Jedrenjaci su postupno zamijenjeni parobrodima, što je skratilo vrijeme putovanja do Kariba i omogućilo da ovo voće stigne prije nego što istrune. Oblik banane je bio toliko očit da su priručnici o bontonu zahtijevali da se umjesto prinošenja cijele banane ustima ona reže nožem i jede vilicom. Kako bi pokazao da je to ipak društveno i moralno prihvatljivo, jedan je uvoznik tiskao i distribuirao razglednice na kojima žene bez ikakvog uzbuđenja jedu banane, spokojne poput krava koje preživaju svoje sijeno.

Kako se onda moglo dogoditi da je 🍆, barem u digitalnoj sferi, svrgnuo 🍌 s trona falusu najsličnijeg voća?

Suvisao odgovor na to nemaju korisnici emotikona. Jedan tako misli da je razlog to što je banana na emotikonima prikazana napola oguljena, što bi moglo sugerirati otvorenost i razdraganu ogoljenost. Drugi to promatra kroz prizmu realizma i primjećuje da krivulja emotikona banane nije sasvim ispravna.

Čini se nesportskim isticati, piše TNYT, da je banana uz svu svoju živahnu muževnost ipak krhka stvar, običan klon nesposoban za spolno razmnožavanje. Pored toga, kao komercijalna monokultura suočava se s vrlo neizvjesnom budućnošću jer sorti koju danas jedemo prijeti mutacija gljivice i sudbina njene prethodnice, a koja je dominirala ranom međunarodnom trgovinom i gotovo izumrla 1950-ih zbog gljivica. Ono što danas uzimamo zdravo za gotovo jednog dana moglo bi ostati samo u digitalnom obliku.