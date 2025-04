Jennifer Lopez ponovno 'zapalila' društvene mreže u izazovnom izdanju

View this post on Instagram

Inače, Jennifer Lopez je nedavno uživala u posebnim trenucima sa svojom kćeri Emme u New Yorku. Na premijeri broadwayske predstave Othello , održanoj 23. ožujka, Jennifer je zablistala u kreaciji Zuhaira Murada - kratkom topu i dugoj suknji ukrašenoj dijamantima, dok je Emme nosila elegantno odijelo s prugama i kravatom. Na Instagramu je Lopez podijelila fotografije s događaja, nazivajući Emme 'najboljim partnerom za izlazak'.

Još jedan upečatljiv modni trenutak bio je 3. travnja na premijeri Good Night, and Good Luck, gdje se Jenny from the Block pojavila u haljini s dubokim dekolteom i dramatičnim plaštom. Kasnije je skinula plašt kako bi pokazala seksi siluetu haljine u punom sjaju.

Njezina objava dolazi nekoliko mjeseci nakon što je iskreno govorila o svom životu nakon razvoda od Bena Afflecka. U intervjuu iz listopada 2024. godine izjavila je da uživa u samostalnosti i procesu samootkrivanja.