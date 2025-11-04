Jennifer Lawrence jasno dala do znanja koji modni trend ne podnosi

Premda se modni svijet već neko vrijeme priprema za povratak skinny trapera, ovom trendu nikako se ne veseli Jennifer Lawrence

Holivudska zvijezda Jennifer Lawrence nedavno je progovorila za Harper's Bazaar o svojim modnim preferencijama, a među trendovima koje ne podnosi su svakako i skinny traperice.

35-godišnja zvijezda filmskog serijala Igre gladi u tom je intervjuu istaknula da zadovoljna što su uski modeli trapera nestali sa scene. 'Uske traperice su mrtve, što me veseli. Ne želim da itko može s apsolutnom jasnoćom istaknuti razliku veličine između mog bedra i mog gležnja', rekla je.

Jedna stvar koju je nedavno primijetila jest povratak Y2K slojevitosti. 'Volim nositi haljinu preko hlača', ali dodaje da nikako ne želi imati ništa s uskim trapericama. New York kao inspiracija Jennifer je otkrila da većinu svojih modnih inspiracija pronalazi na ulicama New Yorka i zadovoljna je što može usvojiti neke od trendova koje vidi kada je vani - posebno jer mnogi od stilova djeluju kao da kanaliziraju izglede iz ranih 2000-ih.​

