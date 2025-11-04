NIKAKO IH NE VOLI

Jennifer Lawrence jasno dala do znanja koji modni trend ne podnosi

04.11.2025 u 23:12

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI
Premda se modni svijet već neko vrijeme priprema za povratak skinny trapera, ovom trendu nikako se ne veseli Jennifer Lawrence

Holivudska zvijezda Jennifer Lawrence nedavno je progovorila za Harper's Bazaar o svojim modnim preferencijama, a među trendovima koje ne podnosi su svakako i skinny traperice.

35-godišnja zvijezda filmskog serijala Igre gladi u tom je intervjuu istaknula da zadovoljna što su uski modeli trapera nestali sa scene.

'Uske traperice su mrtve, što me veseli. Ne želim da itko može s apsolutnom jasnoćom istaknuti razliku veličine između mog bedra i mog gležnja', rekla je.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Jedna stvar koju je nedavno primijetila jest povratak Y2K slojevitosti. 'Volim nositi haljinu preko hlača', ali dodaje da nikako ne želi imati ništa s uskim trapericama.

New York kao inspiracija

Jennifer je otkrila da većinu svojih modnih inspiracija pronalazi na ulicama New Yorka i zadovoljna je što može usvojiti neke od trendova koje vidi kada je vani - posebno jer mnogi od stilova djeluju kao da kanaliziraju izglede iz ranih 2000-ih.​

Jennifer Lawrence Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Objasnila je: 'Primjećujem stajlinge bilo online ili na ulicama... i život u New Yorku je stvarno inspirativan... Počela sam očavati i da se slojevi vraćaju, što je samo zabavno kad ste dovoljno stari da se sjećate trendova iz ranih 2000-ih', rekla je.

Jennifer je inače ambasadorica satova Longines te je objasnila da uživa u nošenju satova: 'Tek sam nedavno počela nositi satove kao nakit, i mislim da je to stvarno prekrasan komad nakita. To je izjava. I trajno je. Nije trend. Lijepo je imati nešto tako praktično što je i lijepo. Prolazim kroz fazu u kojoj nosim trajaniji nakit, umjesto da ga mijenjam'.

Jennifer, inače, majka dvoje djece otkrila je i da sada jako voli stil nenametljive elegancije jer želi da njezini outfiti izgledaju 'bez napora i jednostavno', a često se osjeća najstajliš kad se odijeva u žurbi.

tportal
