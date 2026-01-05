Jennifer Aniston ovo sigurno nije očekivala: Slavna glumica ju je vješto iskopirala

Glumica Kaley Cuoco odala je modni hommage Jennifer Aniston u zavodljivom crnom odijelu
Kaley Cuoco još je jednom dokazala da dobro zna kako spojiti glamur, nostalgiju i osobni stil. Na dodjeli nagrada Critics Choice Awards 2026 glumica je zablistala u zavodljivom crnom odijelu, inspiriranom jednim od najpoznatijih izdanja Jennifer Aniston s crvenog tepiha.
Ponovila look iz 2002.
Zvijezda serije 'The Big Bang Theory' na Instagramu je otkrila da je njezin look doista bio posveta legendarnom izdanju koje je Jennifer Aniston nosila na dodjeli Zlatnih globusa 2002. godine.
'Željela sam ponovno oživjeti i reinterpretirati jedan look koji sam oduvijek obožavala, a nosila ga je ikonična Jennifer Aniston', napisala je Cuoco uz fotografije s crvenog tepiha, dodavši kako su ona i njezin tim svemu dali vlastiti pečat.
Kaley Cuoco pojavila se u oversized crnom satenskom sakou, nošenom otvorenog preko crnog topa, uz široke satenske hlače visokog struka modne kuće Simkhai. Cjelokupni dojam zaokružila je luksuznim nakitom Pomellato te frizurom u stilu punđe, s pramenovima koji uokviruju lice - još jedna jasna referenca na Anistonin originalni look.
U vlastitoj reinterpretaciji
'Od frizure i make-upa, preko odijela do nakita - sve smo prilagodili sebi, ali smo s poštovanjem odali hommage izdanju koje sam uvijek voljela i ženi koja je zauvijek ikona', poručila je glumica.
Na dodjelu je stigla u društvu zaručnika Toma Pelphreyja, nominiranog za najbolju sporednu mušku ulogu. Par, koji zajedno ima dvogodišnju kćer Matildu, nije skrivao nježnost, a Kaley je ranije objavila i fotografije nastale u hotelskoj sobi prije izlaska na crveni tepih.