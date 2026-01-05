Jennifer Aniston ovo sigurno nije očekivala: Slavna glumica ju je vješto iskopirala

Kaley Cuoco još je jednom dokazala da dobro zna kako spojiti glamur, nostalgiju i osobni stil. Na dodjeli nagrada Critics Choice Awards 2026 glumica je zablistala u zavodljivom crnom odijelu, inspiriranom jednim od najpoznatijih izdanja Jennifer Aniston s crvenog tepiha.

Ponovila look iz 2002.

Zvijezda serije 'The Big Bang Theory' na Instagramu je otkrila da je njezin look doista bio posveta legendarnom izdanju koje je Jennifer Aniston nosila na dodjeli Zlatnih globusa 2002. godine.

'Željela sam ponovno oživjeti i reinterpretirati jedan look koji sam oduvijek obožavala, a nosila ga je ikonična Jennifer Aniston', napisala je Cuoco uz fotografije s crvenog tepiha, dodavši kako su ona i njezin tim svemu dali vlastiti pečat.