SLAVNA 'PRIJATELJICA'

Jennifer Aniston otkrila da je danas puno nježnija prema svom tijelu

E. K.

18.10.2025 u 08:00

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
Bionic
Reading

Glumica koja se proslavila ulogom Rachel u hit seriji 'Prijatelji' smatra da sada bolje nego ikad razumije svoje tijelo

Jennifer Aniston je, kako kaže, danas puno pametnija u odnosu prema svom tijelu kad se radi o tjelovježbi.

Holivudska zvijezda kaže: 'Morate stvarno poštovati gdje se vaše tijelo nalazi, u čemu sam postala puno bolja s godinama'.

vezane vijesti

Jennifer je primijetila da je trening snage napravio najveću razliku u tome kako izgleda i kako se osjeća u vezi sa svojim tijelom, ispričala je jednom ranijem intervjuu.

Glumica se prisjetila: 'Kako sam se tijekom godina više obrazovala o tijelu, uspjela sam postati jača nego što sam ikada mislila'.

Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
Jennifer Aniston Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Jenniferina trenerica, Dani Coleman, također ju je naučila nekim važnim lekcijama o vježbanju.

Holivudska miljenica je rekla: 'Nekad sam mislila da trening znači samo znojiti se sat do 45 minuta, bilo da se radi o trčanju po sobi, aerobiku ili trčanju na traci za trčanje - 45 minuta kardio vježbi. Inače je beskorisno. Jednostavno sam toliko zahvalna što to nije istina'.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Inače, Jennifer koja je danas jedno od najvećih imena u Hollywoodu, ranije je priznala i da je nikad ne ostavlja dobar dojam na audicijama.

Glumica je priznala i da se muči pronaći 'trenutnu kemiju' sa strancem, pa rijetko briljira tijekom audicija za uloge.

Pojavljujući se na okruglom stolu za glumice časopisa The Hollywood Reporter - na kojem su sudjelovale i Nicole Kidman, Jodie Foster, Sofia Vegara, Brie Larson, Naomi Watts i Anna Sawai, Jennifer je rekla: 'Kad ste u sobi za audicije, već ste u nepovoljnom položaju. Možda biste imali kemiju s tom osobom da ste u drugom okruženju, a ne, tipa, kad vam kažu: 'Stvorite kemiju. Spremni? Krenite!'

'A ja sam užasna na audicijama, oduvijek sam bila. Konobarila sam cijelu vječnost prije nego što sam konačno uspjela nešto dobiti, a to je bila reklama za Bob's Big Boya', prisjetila se Jenn.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POLITIKA I STIL

POLITIKA I STIL

Zelenski modnim stilom osvojio Bijelu kuću: Trump oduševljen njegovom jaknom
ELEGANTNI MINIMALIZAM

ELEGANTNI MINIMALIZAM

Ove cipele proslavila je Jennifer Aniston, a sada im nitko ne može odoljeti
VRIJEDI GA UGRABITI

VRIJEDI GA UGRABITI

Ovaj divni kaput s potpisom Zare pravi je ulov, a neće 'plesati' samo jednu sezonu

najpopularnije

Još vijesti