Jennifer Aniston otkrila da je danas puno nježnija prema svom tijelu

Glumica koja se proslavila ulogom Rachel u hit seriji 'Prijatelji' smatra da sada bolje nego ikad razumije svoje tijelo
Jennifer Aniston je, kako kaže, danas puno pametnija u odnosu prema svom tijelu kad se radi o tjelovježbi.
Holivudska zvijezda kaže: 'Morate stvarno poštovati gdje se vaše tijelo nalazi, u čemu sam postala puno bolja s godinama'.
Jennifer je primijetila da je trening snage napravio najveću razliku u tome kako izgleda i kako se osjeća u vezi sa svojim tijelom, ispričala je jednom ranijem intervjuu.
Glumica se prisjetila: 'Kako sam se tijekom godina više obrazovala o tijelu, uspjela sam postati jača nego što sam ikada mislila'.
Jenniferina trenerica, Dani Coleman, također ju je naučila nekim važnim lekcijama o vježbanju.
Holivudska miljenica je rekla: 'Nekad sam mislila da trening znači samo znojiti se sat do 45 minuta, bilo da se radi o trčanju po sobi, aerobiku ili trčanju na traci za trčanje - 45 minuta kardio vježbi. Inače je beskorisno. Jednostavno sam toliko zahvalna što to nije istina'.
Inače, Jennifer koja je danas jedno od najvećih imena u Hollywoodu, ranije je priznala i da je nikad ne ostavlja dobar dojam na audicijama.
Glumica je priznala i da se muči pronaći 'trenutnu kemiju' sa strancem, pa rijetko briljira tijekom audicija za uloge.
Pojavljujući se na okruglom stolu za glumice časopisa The Hollywood Reporter - na kojem su sudjelovale i Nicole Kidman, Jodie Foster, Sofia Vegara, Brie Larson, Naomi Watts i Anna Sawai, Jennifer je rekla: 'Kad ste u sobi za audicije, već ste u nepovoljnom položaju. Možda biste imali kemiju s tom osobom da ste u drugom okruženju, a ne, tipa, kad vam kažu: 'Stvorite kemiju. Spremni? Krenite!'
'A ja sam užasna na audicijama, oduvijek sam bila. Konobarila sam cijelu vječnost prije nego što sam konačno uspjela nešto dobiti, a to je bila reklama za Bob's Big Boya', prisjetila se Jenn.