Jennifer Aniston otkrila da je danas puno nježnija prema svom tijelu

Glumica koja se proslavila ulogom Rachel u hit seriji 'Prijatelji' smatra da sada bolje nego ikad razumije svoje tijelo

Jennifer Aniston je, kako kaže, danas puno pametnija u odnosu prema svom tijelu kad se radi o tjelovježbi. Holivudska zvijezda kaže: 'Morate stvarno poštovati gdje se vaše tijelo nalazi, u čemu sam postala puno bolja s godinama'.

Jennifer je primijetila da je trening snage napravio najveću razliku u tome kako izgleda i kako se osjeća u vezi sa svojim tijelom, ispričala je jednom ranijem intervjuu. Glumica se prisjetila: 'Kako sam se tijekom godina više obrazovala o tijelu, uspjela sam postati jača nego što sam ikada mislila'.

Jenniferina trenerica, Dani Coleman, također ju je naučila nekim važnim lekcijama o vježbanju. Holivudska miljenica je rekla: 'Nekad sam mislila da trening znači samo znojiti se sat do 45 minuta, bilo da se radi o trčanju po sobi, aerobiku ili trčanju na traci za trčanje - 45 minuta kardio vježbi. Inače je beskorisno. Jednostavno sam toliko zahvalna što to nije istina'.

