Ova tri horoskopska znaka najlakše se uvrijede

Rak, Ribe i Djevica nositelji su titule najosjetljivijih horoskopskih znakova koji ne podnose kritiku i reagiraju na najmanji namig nepravde. Dok Rakovi povlače kliješta pri prvom znaku opasnosti, Ribe tonu u more melankolije, a Djevice bilježe svaku sitnicu u mentalnu kartoteku koju nikad ne brišu

Neki ljudi imaju deblju kožu od drugih – podnose kritiku, šale na vlastiti račun i razočaranja s dostojanstvom koje drugi mogu samo sanjati. Zatim postoje oni koji svaku riječ doživljavaju osobno, svaki pogled tumače kao uvredu, a svaki ton glasa analiziraju danima.

Ovan Subota donosi mamurluk ili umor iz prethodnih dana koji usporava vaš ritam. Prijatelj predlaže aktivnost koja ne zvuči privlačno, ali pristajete iz lojalnosti. Osoba koja vam se sviđa objavljuje nešto na društvenim mrežama što vam daje materijal za razmišljanje. Popodne provodite na kauču bez osjećaja krivnje. Večer je rezervirana za opuštanje.

Bik Spremate dom za goste koji dolaze idućih dana i otkrivate koliko je prašine nakupljeno. Partner ili ukućani pomažu manje nego što ste očekivali. Odlazak u trgovinu postaje dugotrajnija misija nego što je bilo planirano. Pripremaju nešto što zahtijeva strpljenje – rezultat je vrijedan. Financijski izdatak za dom je neizbježan.



Blizanci Poruke i pozivi pristižu u valovima – svi žele nešto od vas u isto vrijeme. Birate između dva društvena događaja i žalite što ne možete biti na oba. Flert preko poruka postaje intenzivniji i prelazi u dogovor za susret uživo. Poslijepodne prolazi u šetnji ili kretanju koje vas mentalno osvježava. Večer je zabavna i glasna.

Rak Osjećate potrebu za samoćom i odbijate pozive s obrazloženjem koje nije potpuno iskreno. Nešto iz prošlosti vraća se kroz fotografiju ili sjećanje koje vas drži duže nego što bi trebalo. Partner ili osoba koja vam je draga traži vašu pažnju, ali nemate energije. Kuhate nešto što vas vraća u emotivnu ravnotežu.

Lav Izlazak ili događaj koji ste planirali pada u vodu zbog faktora koji je izvan vaše kontrole. Umjesto razočaranja, pronalazite alternativu koja se pokazuje boljom. Netko vas fotografira i objavljuje bez pitanja – dojam je komplimentaran. Kupujete nešto za sebe što dugo planirate. Večer provodite s ljudima koji vas energiziraju.



Djevica Organizirate nešto što zahtijeva koordinaciju više ljudi – nitko ne odgovara na vrijeme. Frustracija raste, ali na kraju se sve poslaže. Partner ili prijatelj čini malu grešku koju primjećujete ali odlučujete zanemariti. Čistite ili organizirate prostor koji vas već tjednima nervira. Osjećaj kontrole nad okolinom vraća mir.

Vaga Uređujete se duže nego obično jer ne možete odlučiti što nositi. Društveni događaj donosi susret s osobom koja vam je bila zanimljiva u prošlosti. Flert je prisutan ali neobavezan. Prijatelj dijeli dramatičnu priču koja vas drži satima. Večer završava kasnije nego što ste planirali, ali ne žalite.

Škorpion Promatrate situaciju oko sebe i skupljate informacije koje vam služe za kasniju upotrebu. Netko pokušava saznati nešto o vama kroz neizravna pitanja – ne otkrivate više nego što želite. Ljubavni interes pokazuje ljubomoru na način koji vam potvrđuje značaj. Večer provodite u razgovoru koji ima dubinu.

Strijelac Spontani plan za izlet ili aktivnost izvan grada donosi osvježenje koje vam treba. Netko koga dugo niste vidjeli pojavljuje se neočekivano. Razgovor otvara mogućnost zajedničkog projekta ili putovanja. Uživate u slobodi koju vikend donosi. Novac se troši brže nego što ste planirali, ali ne brinete previše.

Jarac Odmarate se od napornog radnog tjedna i nemate potrebu biti produktivni. Partner ili prijatelj predlaže aktivnost koja zahtijeva napor – odbijate bez osjećaja krivnje. Gledate seriju ili film koji vas drži satima. Hrana koju naručujete nije zdrava, ali vam trenutno ne odgovara razmišljati o tome. Tijelo traži mir.

Vodenjak Druženje s grupom prijatelja donosi raspravu o temi koja vas sve zanima. Vaše mišljenje je drugačije od većine, ali to ne ometa dobru atmosferu. Netko dijeli ideju koja vas inspirira za vlastiti projekt. Tehnologija ili aplikacija koju otkrivate olakšava vam nešto što ste radili komplicirano. Večer je kreativna.

Ribe Osjećate emocionalnu težinu koja nema jasan uzrok – možda je umor ili utjecaj okoline. Razgovor s osobom od povjerenja pomaže da artikulirate što vas muči. Umjetnost ili glazba koja vas dira donosi katarzu. Partner ili prijatelj pokazuje razumijevanje bez potrebe za objašnjenjem. Potreban vam je san više nego društvo. Pogledaj detaljni horoskop

Tri horoskopska znaka prednjače u emocionalnoj osjetljivosti koja ih čini posebno ranjivima u svakodnevnim interakcijama. No nije riječ o slabosti, već o dubokoj emocionalnoj inteligenciji koja ima svoju cijenu.

Rak: nosi ranac tuđih riječi godinama Rakovi žive u svijetu emocija koji drugi jedva naslućuju. Riječ izgovorena u ljutnji, kritika izrečena u prolazu ili sarkastični komentar koji bi drugi zaboravili za sat vremena, Rak nosi sa sobom mjesecima, ponekad godinama. Njihova osjetljivost proizlazi iz duboke emotivne povezanosti s ljudima koje vole. Kada netko koga cijene kaže nešto što ih povrijedi, to nije samo površinska uvreda – to je izdaja povjerenja koje su pažljivo gradili.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY



Rakovi imaju sklonost povlačenju u ljusku kada se osjećaju ugroženo. Umjesto da se suoče s osobom koja ih je povrijedila, oni se zatvaraju, preispituju i grizu iznutra. Njihova memorija je fotografska kada je riječ o bolnim trenucima; pamte točan datum, vrijeme i ton glasa kojim je nešto izgovoreno. Problem kod Rakova nije samo u tome što se lako uvrijede, već u tome što rijetko eksplicitno kažu što ih boli. Očekuju da drugi intuitivno znaju što su napravili, što stvara dodatne nesporazume. Ribe: svaku kritiku doživljavaju kao osobni napad Ribe su empatične spužve koji upijaju osjećaje drugih kao da su njihovi vlastiti. Ta prednost postaje mana kada se suoče s kritikom ili konfliktom. Čak i konstruktivna primjedba na poslu može ih baciti u duboku melankoliju jer ne vide razliku između kritike njihova rada i kritike njihove osobe. Za Ribe, sve je duboko i emotivno i ne postoje neutralne zone.

+4 Olivia Dean je Riba, rođena je 14. ožujka 1999. Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO

Njihova ranjivost dolazi i iz idealiziranja odnosa. Kada stvarnost ne zadovolji visoka očekivanja koja postavljaju, osjećaju se izdano i razočarano. Umjesto da konfrontiraju situaciju, Ribe često bježe u maštu ili se povlače u samoću gdje mogu neopaženo patiti. Imaju talent dramatiziranja situacija do te mjere da mala svađa s prijateljem postaje egzistencijalna kriza. Njihova osjetljivost je istovremeno njihova najveća snaga i najveća slabost – omogućava im duboku povezanost s drugima, ali ih čini izuzetno ranjivima. Djevica: pamti sve i nikad ne oprašta Na prvi pogled Djevica djeluje hladno i kontrolirano, ali ispod te fasade krije se izuzetno osjetljiva osoba koja bilježi svaku sitnicu. Za razliku od Raka koji plače i Riba koje sanjare, Djevica reagira analizom. Svaku uvredu secira, rastavlja na komponente i arhivira u mentalnu kartoteku koja nikad ne nestaje. Mogu vam oprostiti, ali nikad neće zaboraviti.

Salma Hayek je Djevica, rođena je 2. rujna 1966. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL





