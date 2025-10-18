NE PODNOSE KRITIKU

Ova tri horoskopska znaka najlakše se uvrijede

P. H.

18.10.2025 u 07:12

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Rak, Ribe i Djevica nositelji su titule najosjetljivijih horoskopskih znakova koji ne podnose kritiku i reagiraju na najmanji namig nepravde. Dok Rakovi povlače kliješta pri prvom znaku opasnosti, Ribe tonu u more melankolije, a Djevice bilježe svaku sitnicu u mentalnu kartoteku koju nikad ne brišu

Neki ljudi imaju deblju kožu od drugih – podnose kritiku, šale na vlastiti račun i razočaranja s dostojanstvom koje drugi mogu samo sanjati. Zatim postoje oni koji svaku riječ doživljavaju osobno, svaki pogled tumače kao uvredu, a svaki ton glasa analiziraju danima.

Pogledaj detaljni horoskop

Tri horoskopska znaka prednjače u emocionalnoj osjetljivosti koja ih čini posebno ranjivima u svakodnevnim interakcijama. No nije riječ o slabosti, već o dubokoj emocionalnoj inteligenciji koja ima svoju cijenu.

vezane vijesti

Rak: nosi ranac tuđih riječi godinama

Rakovi žive u svijetu emocija koji drugi jedva naslućuju. Riječ izgovorena u ljutnji, kritika izrečena u prolazu ili sarkastični komentar koji bi drugi zaboravili za sat vremena, Rak nosi sa sobom mjesecima, ponekad godinama. Njihova osjetljivost proizlazi iz duboke emotivne povezanosti s ljudima koje vole. Kada netko koga cijene kaže nešto što ih povrijedi, to nije samo površinska uvreda – to je izdaja povjerenja koje su pažljivo gradili.

Selena Gomez
  • Selena Gomez
  • Selena Gomez
  • Selena Gomez
Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Rakovi imaju sklonost povlačenju u ljusku kada se osjećaju ugroženo. Umjesto da se suoče s osobom koja ih je povrijedila, oni se zatvaraju, preispituju i grizu iznutra. Njihova memorija je fotografska kada je riječ o bolnim trenucima; pamte točan datum, vrijeme i ton glasa kojim je nešto izgovoreno. Problem kod Rakova nije samo u tome što se lako uvrijede, već u tome što rijetko eksplicitno kažu što ih boli. Očekuju da drugi intuitivno znaju što su napravili, što stvara dodatne nesporazume.

Ribe: svaku kritiku doživljavaju kao osobni napad

Ribe su empatične spužve koji upijaju osjećaje drugih kao da su njihovi vlastiti. Ta prednost postaje mana kada se suoče s kritikom ili konfliktom. Čak i konstruktivna primjedba na poslu može ih baciti u duboku melankoliju jer ne vide razliku između kritike njihova rada i kritike njihove osobe. Za Ribe, sve je duboko i emotivno i ne postoje neutralne zone.

Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
    +4
Olivia Dean je Riba, rođena je 14. ožujka 1999. Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO

Njihova ranjivost dolazi i iz idealiziranja odnosa. Kada stvarnost ne zadovolji visoka očekivanja koja postavljaju, osjećaju se izdano i razočarano. Umjesto da konfrontiraju situaciju, Ribe često bježe u maštu ili se povlače u samoću gdje mogu neopaženo patiti. Imaju talent dramatiziranja situacija do te mjere da mala svađa s prijateljem postaje egzistencijalna kriza. Njihova osjetljivost je istovremeno njihova najveća snaga i najveća slabost – omogućava im duboku povezanost s drugima, ali ih čini izuzetno ranjivima.

Djevica: pamti sve i nikad ne oprašta

Na prvi pogled Djevica djeluje hladno i kontrolirano, ali ispod te fasade krije se izuzetno osjetljiva osoba koja bilježi svaku sitnicu. Za razliku od Raka koji plače i Riba koje sanjare, Djevica reagira analizom. Svaku uvredu secira, rastavlja na komponente i arhivira u mentalnu kartoteku koja nikad ne nestaje. Mogu vam oprostiti, ali nikad neće zaboraviti.

Salma Hayek
  • Salma Hayek
  • Salma Hayek
  • Salma Hayek
  • Salma Hayek
Salma Hayek je Djevica, rođena je 2. rujna 1966. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Osjetljivost Djevice dolazi iz perfekcionizma i potrebe za kontrolom. Kada ih netko kritizira, to potvrđuje njihov najdublji strah – da nisu dovoljno dobri. Svaki komentar na njihov rad, izgled ili odluke doživljavaju kao dokaz vlastitog neuspjeha. Ironija je u tome što su Djevice često najoštriji kritičari drugih, ali ne podnose kada im se vrati istom mjerom. Njihova ranjivost se krije iza racionalnosti i umjesto da pokažu da su povrijeđene, postaju hladne, distancirane i kritične. Razgovor koji ih je povrijedio analiziraju tjednima, tražeći skrivene poruke i dvostruka značenja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POLITIKA I STIL

POLITIKA I STIL

Zelenski modnim stilom osvojio Bijelu kuću: Trump oduševljen njegovom jaknom
ELEGANTNI MINIMALIZAM

ELEGANTNI MINIMALIZAM

Ove cipele proslavila je Jennifer Aniston, a sada im nitko ne može odoljeti
VRIJEDI GA UGRABITI

VRIJEDI GA UGRABITI

Ovaj divni kaput s potpisom Zare pravi je ulov, a neće 'plesati' samo jednu sezonu

najpopularnije

Još vijesti