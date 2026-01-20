TOP IZBOR

Jedna majica, bezbroj kombinacija: Ovo je komad koji se isplati imati u ormaru

20.01.2026 u 20:43

Pariz street style
Pariz street style Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Jednostavna, nenametljiva i uvijek aktualna, bijela pamučna majica kratkih rukava već desetljećima ima status modnog spasitelja. I dok se trendovi mijenjaju iz sezone u sezonu, ovaj komad ostaje sigurna karta, a modne stručnjakinje svakodnevno dokazuju da uz nju nema pogreške

Bezvremenska i svestrana poput rijetko kojeg komada, klasična bijela pamučna majica postala je temelj svakog promišljenog ormara. Ona je onaj komad kojem se vraćamo bez razmišljanja, koji pakiramo u svaku putnu torbu i koji funkcionira u gotovo svim prilikama. Poput balonera u proljeće, japanki ljeti ili pernate jakne zimi, bijela majica ima svoju stalnu ulogu, ali s jednom ključnom razlikom – nosiva je tijekom cijele godine.

Minimalističkog kroja i neutralnog izgleda, bijela majica danas je svojevrsna uniforma slavnih i modnih insajderica diljem svijeta. Upravo zato služi kao idealno ‘prazno platno’ za slaganje stajlinga, bilo da je riječ o opuštenim dnevnim kombinacijama ili pomno osmišljenim outfitima za posebne prilike. Njezinu moć potvrdio je i nedavni Tjedan mode u Parizu, gdje su je u svojim izdanjima nosile Julia Roberts, Lucy Liu, Rosamund Pike i Amber Valletta.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Kako nositi bijelu majicu

Bijela majica ne poznaje granice. Jednako dobro funkcionira uz traperice, klasično krojeno odijelo ili čak suknju s ljuskicama. S jednim jedinim komadom moguće je kreirati bezbroj različitih stajlinga, a međunarodni street style najbolji je dokaz za to.

Milano street style
Milano street style Izvor: Profimedia / Autor: Mimmo Carriero / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Među najčešćim kombinacijama ističe se ona s elegantnim kaputom, bilo klasično krojenim ili od umjetnog krzna, uz traperice ili hlače muškog kroja. No i suknje su se uspješno uklopile u ležernost pamuka, osobito kada se bijela majica kombinira s cipelama na petu ili ravnim mokasinama, čime cijeli look dobiva dozu nenametljive elegancije.

Bijele majice koje vrijedi imati na radaru

Pronalaženje savršene bijele majice ipak nije uvijek jednostavno. Nerijetko je preširoka, rukavi su prekratki ili je materijal nezahvalan za nošenje. Upravo zato društvene mreže svake sezone vrve raspravama o idealnom kroju i tkanini, dok se modni brendovi trude odgovoriti na potražnju nudeći modele za različite stilove i građe.

London street style
London street style Izvor: Profimedia / Autor: Mauro Del Signore / Zuma Press / Profimedia

Nije slučajno da modne insajderice uvijek iznova naglašavaju važnost kvalitetne bijele majice u ormaru. Riječ je o komadu koji ne traži puno, a daje maksimalan učinak.

Mango
  • Arket
  • Cos
  • Massimo Dutti
  • Uniqlo
Bijele majice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

