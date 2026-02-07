Izvadite ih iz ormara: Vraćaju se hlače koje su svi nosili početkom 2000-ih

Hlače koje su obilježile adolescenciju jedne generacije početkom 2000-ih službeno su se vratile - i to u velikom stilu. Prema Meghan Markle, bootcut model i ponovno imaju svoje mjesto u ormarima, a 2026. godina mogla bi im osigurati trajni povratak.

Filmski festival Sundance, koji već više od četiri desetljeća njeguje ležerniju verziju crvenog tepiha, poznat je po opuštenoj zimskoj eleganciji. Za razliku od Cannesa, Venecije ili velikih dodjela nagrada, u Park Cityju dominiraju kaputi, čizme i nenametljivi styling. Upravo zato Sundance često postaje izvor modne inspiracije - jer pokazuje prirodniju, svakodnevnu stranu slavnih.

Na ovogodišnjem izdanju festivala, posljednjem koje se održava u Utahu prije preseljenja u Boulder, među brojnim poznatim imenima poput Natalie Portman, Jenne Ortege i Charli XCX, pojavilo se i jedno iznenađenje. Meghan Markle, u pratnji princa Harryja, pojavila se na premijeri filma 'Cookie Queens', pozirajući s Amy Redford.

U skladu s nepisanim pravilima festivala, Meghan nije posegnula za efektnim ili raskošnim outfitom. Odabrala je monokromatski crni look, nenametljiv i odmjeren, ali s jednim ključnim detaljem koji nije prošao nezapaženo - hlačama.

Bootcut modeli su opet 'in'

Riječ je o bootcut modelu, hibridu između uskih i lagano trapezastih hlača, kakav su početkom 2000-ih nosile zvijezde poput Paris Hilton i Mische Barton. Tada su se kombinirale sa svime, od sandala s potpeticom do japanki. Markle se odlučila za njihovu naglašeniju verziju: vrlo uske uz tijelo, s proširenjem od gležnja prema dolje, koje pada preko čizama ili špic salonki.