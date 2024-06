Iznenadit će vas na koje se sve načine u vrtu može koristiti namirnica koju svi imamo

Koristimo ga i za pripremu određenih salata ili mariniranje, dezinfekciju površina, posvjetljivanje bijelog rublja, čišćenje nakupljenog kamenca i još mnogo toga. Ali ocat je također koristan i u vašem dvorištu ili vrtu, jer je jeftin i prirodan način za rješavanje korova, kukaca i mnogih vrtlarskih problema, piše marthastewart.com.

Evo na koje sve načine možete primijeniti ocat:

Uklanjanje hrđe s vrtnog alata

U nekom idealnom svijetu, svi nakon uporabe čistimo i sušimo vrtne lopatice, škare i male ručne grablje i uvijek ih čuvamo u zatvorenom prostoru. Ali to naravno baš i nije uvijek tako! Ako vaš vrtlarski alat ima hrđu ili stvrdnutu prljavštinu od zadnje uporabe, tu može pomoći ocat. Kako to izvesti? Dovoljno je namočiti zahvaćene dijelove alata u ocat oko 12-ak sati i iznenadit ćete se koliko hrđe nestaje samo od sebe. Ocat može čak uspješno skinuti preostalu hrđu do te mjere da ćete je kasnije puno lakše i jednostavnije obrisati.

Obračunajte se s korovom

Ocat je odlična prirodna alternativa kupovnim sredstvima za uništavanje korova jer sadrži octenu kiselinu koja će s vremenom razgraditi stanične stijenke i ukloniti vlagu iz korova. Prilikom upotrebe, svakako prskajte izravno na korov kojeg se želite riješiti. Ocat je kontaktni herbicid, tako da možete nenamjerno ubiti biljke u svom vrtu ako ih slučajno poprskate octom. Korištenje octa kao sredstva protiv korova najbolje djeluje na novije biljke. 'Na starijim biljkama, korijenje može imati dovoljno energije da se vrati čak i ako je lišće koje ste poprskali odumrlo. Stoga bih preporučila samo mlađe rastinje', kaže glavna vrtlarica Michelle Bruhn iz 'Forks in the Dirt'. Također, trebali biste ga primijeniti za vrijeme visokih temperatura kako biste povećali učinkovitost octa. Pokušajte svakako izbjeći prskanje octa u blizini osjetljivih područja kao što npr. Vodene površine ili korita. 'Ovu metodu čuvam za mjesta kao što su šetnice, prilazi, terase itd.', To je učinkovit način za kontrolu divljih područja s puno invazivnih biljaka i, nadamo se, njihovo uništavanje', kaže Christine Froehlich, hortikulturistica i vlasnica 'Gardening With What You Have'.