Pokorila je modni svijet, postala poput religije i – nestala. Kraljica minimalizma spremna je za povratak

Djevojka koja je dizajnirala za djevojke u modnoj kući Chloé postala je žena koja je dizajnirala za žene u modnoj kući Céline. Pet godina nakon što je napustila Céline i nestala iz mode kraljica minimalizma spremna je za povratak i to s vlastitim brendom. Takav povratak isplatilo se čekati

Phoebe Philo se vratila. Da, opet. Nakon što se 2017. povukla iz Céline i najavila povratak pod vlastitim brendom 2021., Philo je šutjela gotovo dvije godine. No njezini obožavatelji napokon su dočekali vijest koju su dulje vrijeme čekali, a dizajnerica je otkrila da će njezin istoimeni brend svoju prvu kolekciju prikazati u rujnu ove godine.

Čak i ako niste mogli skupiti novac za odjeću koju je kreirala u Céline, vjerojatno ste imali poveću korist od efekta koji je njezin opus izazvao u modnom svijetu i koji je utjecao na pristupačnije brendove u to vrijeme. Obožavateljice njezina stila - koji definiraju čiste linije i chic sofisticiranost - ograničenog budžeta, nerijetko su posezale za odjevnim predmetima iz H&M-ove luksuzne sestre, Cosa. I dok većina kreativnih direktora na vrhuncu svojih karijera skače od jedne do druge modne kuće, Philo nije napravila takav potez. Samo je stala. Stoga je - nakon godina izbivanja iz središta modne pozornosti – najava dizajnerice da će lansirati novu modnu marku u rujnu itekako velika vijest.

Philo je nagovijestila svoj povratak u srpnju 2021. 'Biti u mom studiju i još jednom stvarati bilo je uzbudljivo i nevjerojatno ispunjavajuće', rekla je u tadašnjoj izjavi za BoF i naglasila: 'Jako se radujem ponovnom kontaktu sa svojom publikom i ljudima odsvuda.' Također je najavljeno da će njezin brend podržati konglomerat LVMH, čiji je predsjednik i glavni izvršni direktor Bernard Arnault, a on je jednom prilikom u intervjuu za Women's Wear Daily opisao Philo kao 'jednu od najtalentiranijih dizajnerica našeg vremena'.

'Phoebe je pridonijela uspjehu grupe svojim veličanstvenim kreacijama predstavljenima tijekom godina', rekao je dalje. 'Imajući to na umu, jako sam sretan što ću joj biti partner u njezinoj poduzetničkoj avanturi i želim joj velik uspjeh', rekao je Arnault. Bile su to jedine informacije dostupne o slavnoj dizajnerici i njezinim planovima u posljednjih nekoliko godina - sve do prošlog tjedna, kada je na Instagramu osvanuo post koji je u modnom svijetu odjeknuo poput bombe. 'Naša prva kolekcija bit će predstavljena, a i dostupna putem naše web stranice, phoebephilo.com, u rujnu 2023.', stoji u objavi. 'Počinjemo s registracijom u srpnju 2023. i veselimo se ponovnom javljanju tada.'

Modni svijet se razveselio. Reakcije s emotikonom zaljubljenog srca bile su brojne, a komentari su se samo nizali. Onaj koji je napisala pjevačica Lily Allen nekako je najbolje sažeo jačinu oduševljenja. 'Ne kupujte ništa do rujna', napisala je. Iako nisu poznati detalji nove kolekcije, jedno je sigurno - ono što ona predstavi bit će u duhu njezine takozvane philozofije: duboko ukorijenjeno u iznimnoj kvaliteti i dizajnu. U ovoj ju je avanturi podržao gigant LVMH, koji je kupio manjinski udio u tvrtki, ostavljajući joj carte blanche. 'Već mnogo godina njegujem vrlo konstruktivan i kreativan odnos s LVMH-om. Prirodna je evolucija da se ponovno povežemo u ovom novom projektu. Iznimno cijenim razmjenu ideja s Bernardom i Delphine Arnault i sretna sam što sam krenula u ovu avanturu uz njihovu podršku', izjavila je dizajnerica u srpnju 2021.

Moć minimalizma Razlog zbog kojeg je kreativna vizija Philo toliko voljena i hvaljena, do te mjere da je ostavila opipljiv trag u kolektivnoj mašti, svodi se na jednu jedinu riječ: minimalizam. Od 2008. do 2018. bila je kreativna direktorica kuće Céline, u razdoblju u kojem se ime brenda još uvijek pisalo s naglaskom, prije dolaska Hedija Slimanea, nakon čega je transformirano u Celine. Prije toga držala je u rukama uzde brenda Chloé, kojim je upravljala od 1997. do 2006. I upravo sada, u susretu njezine prošlosti (koja predstavlja jedinstvenu stranicu u povijesti mode) i vijesti o pokretanju novog brenda, krije se sav smisao njezina povratka.

Povratak Philo je važan jer upravo njoj pripadaju zasluge za redefiniranje kodeksa ženske garderobe na prijelazu stoljeća, između 1990-ih i 2000-ih. U vremenu u kojem su hrabre boje, ekscentričan izgled i pripijene siluete dominirali modnim pistama pokazala je ženama kako biti - i osjećati se chic - noseći mekšu i ugodniju odjeću. Ona je bila, i ostala, utjelovljenje minimalizma, estetike kojoj mnogi u novijoj modnoj povijesti toliko željno teže. Tečan dizajn neutralnih boja i silueta s jednostavnom, ali učinkovitom konstrukcijom, bez pretjerivanja, no uvijek i samo s ciljem koji zagovara: to je minimalizam s potpisom Phoebe Philo. Njezin rad s vremenom je postao izvor inspiracije za nove generacije međunarodnih dizajnera, kao što su Rejina Pyo, Daniel Lee i novo vodeće lice NYFW-a Peter Do.

Uspjeh njezine kreativne vizije – konkretan, ali avangardan odgovor na stvarnu potrebu – potvrđen je i profilom Old Céline (s naglaskom!) na Instagramu, profilom koji su kreirali obožavatelji i koji se danas može pohvaliti s više od 393 tisuća pratitelja. Na toj stranici prikazuju se stare kolekcije kuće Céline nastale pod vodstvom Philo, od lookova s modne piste do fotografija iz kampanja. Što očekivati od povratka Phoebe Philo? Što definira modnu ikonu? U današnje vrijeme to je jako teško definirati. Zahvaljujući Instagramu, dizajneri, modeli i it djevojke vrtoglavom brzinom ulaze i izlaze iz mode, a tihi umjetnici s dugom karijerom često se zanemaruju. Ako ste u potrazi za bezvremenskim dizajnom, bespogovornom radnom etikom i vrijednošću koja se ne gubi s godinama, onda je Philo ono što tražite. Britanska dizajnerica, najpoznatija po svom radu u francuskom tradicijom protkanim modnim kućama Céline i Chloé, stvara odjeću koja čak i najkul ljubiteljice mode baca u delirij. New York Times nazvao ju je 'Chanelom njezine generacije'. Guardian je pak njezinu estetiku 'Female Gaze' opisao kao najutjecajniji krojački pokret od Diorovog 'New Looka' 1960-ih.

Da bismo razumjeli njezinu budućnost – istoimeni brend koji će predstaviti uz potporu LVMH-a u rujnu – bitno je razumjeti njezinu prošlost. Rođena je u Parizu, a roditelji su joj bili Englezi zaposleni u francuskoj prijestolnici - otac Richard bio je geodet dok je majka Celia bila trgovkinja umjetninama i grafička umjetnica koja je pomogla u nastanku naslovnice albuma 'Aladdin Sane' Davida Bowieja. Obitelj se vratila u Englesku kad je imala dvije godine i nastanila u Harrowu u sjeverozapadnom Londonu.

Britanska dizajnerica odmalena je pokazivala ogromnu strast prema modi do te mjere da je natjerala roditelje da joj za 14. rođendan poklone šivaći stroj, zahvaljujući čemu je počela krojiti i šivati svoju odjeću. Karijeru je započela studirajući u Central Saint Martinsu, gdje je upoznala kolegicu Stellu McCartney, a njih dvije brzo su se zbližile.

Prvih nekoliko godina karijere provela je radeći pod vodstvom Stelle McCartney, a zatim je od Karla Lagerfelda preuzela Chloé. Tada 28-godišnja Philo stupila je na mjesto kreativne direktorice. Teško je navesti sav njezin utjecaj na modu tijekom pet godina provedenih ondje. Ne samo da je njezina djevojačka estetika inspirirana boho šikom bila komercijalni hit – povećala je globalnu prodaju brenda Chloé za 60 posto – bio je to i kulturološki hit. Njezine traperice širokih nogavica i visokog struka, zdepaste wedge sandale, haljine od šifona u grčkom stilu i kultne torbice (Chloé Paddington je najbolji primjer) postale su sveprisutan i obavezan dodatak vrhunskog stila 2000-ih, popularno zvanog noughties. I baš sada, kada je povratak modnih trendova, pogotovo onih s kraja 90-ih i 2000-ih, jači no ikada, na modnu scenu vraća se i Philo te nesumnjivo najavljuje početak još jedne modne revolucije koja će snažno utjecati na daljnji tijek mode.

Još i prije nego što je dizajnirala ijedan komad za Céline, novinar Hadley Freeman ju je u intervjuu 2008. godine nazvao 'najutjecajnijom dizajnericom ženske odjeće ovog stoljeća', i to samo na temelju njezina mandata u modnoj kući Chloé.

Chloé i vječno balansiranje Godine 2001. postala je tako kreativna direktorica francuske modne kuće Chloé, naslijedivši Stellu McCartney, a prihod od njezinih djevojačkih, podvrnutih baby-doll haljina i teških kožnih dodataka porastao je 60 posto samo u jednoj godini. U to vrijeme doslovce je žonglirala između posla i obitelji: muža, užasno zgodnog trgovca umjetninama Maxa Wigrama, i njihove bebe Maye Celije Sally (koja je dobila ime po afroameričkoj pjesnikinji Mayi Angelou te njezinoj i Maxovoj majci).

U to vrijeme, kako piše Gentle Woman, bila je šokirana mlada majka, kojoj je očito bilo nepodnošljivo balansiranje između zahtjeva posla i obitelji. Iako je dogovorila s Chloé da radi u studiju u Londonu kako bi smanjila zahtjevna putovanja u Pariz, koja su na kraju i navedena kao razlog njezina odlaska, mučilo ju je još nešto, znatno dublje. Izvor frustracija bila je činjenica da ju se smatralo neodvojivom od brenda, a osjećaj da ju se gleda kao robu, artikl, nije joj se svidio. ‘Postoji Chloé i postojim ja', naglasila je. 'Nisam samo Chloé', rekla je svojevremeno.

'Nisam živjela pravim životom', rekla je kasnije o tom razdoblju. 'Moj život s Maxom sastojao se od uklapanja tjedan dana razgovora i svega što se događa između para u svega dva dana: subotu i nedjelju. Činilo se da je sve proizvedeno i lažno. Odlazak iz Chloé činio mi se kao najiskrenija stvar za moj integritet, mog muža i moje kćeri', rekla je otvoreno.

No kako je to bilo, zapravo, odustati od posla? 'Prva godina bila je jednostavno fantastična', kaže. Bez rokova, rasporeda ili potrebe da bude bilo gdje u određeno vrijeme, učinila je mnogo stvari za koje prije nije imala vremena: družila se s prijateljima, provodila vrijeme s mužem i odlazila na selo na jahanje. No je li strahovala da se više neće moći vratiti? 'Možda zvuči malo nerealno, ali iskreno - otišla sam bez ikakvih planova da bilo što učinim. Možda bi to bilo 'to' sa mnom i modom. Moja je mama svoju karijeru prilagodila tako da sam bila uvjerena da i ja mogu tako, ako to bude potrebno.'

Tada je ostala trudna drugi put i rodila sina Marlowa. Neko vrijeme pružala je savjetodavne usluge radeći iz svoje kuće, ponajviše za GAP, ali radu od kuće nedostajali su dinamika i strogost studija. ‘Ta čudna energija djece u pozadini činila se sasvim pogrešnom', prisjeća se, dodajući: 'U roku od nekoliko godina počela sam ga opet željeti. Željela sam otići na to mjesto.' Osim ponovnog preuzimanja svoje kreativne autonomije, drugi motivirajući čimbenik bilo je pitanje zadržavanja financijske neovisnosti. 'Nije da si Max nije mogao priuštiti to da me uzdržava, ali se meni doista ne sviđa ta ideja', rekla je iskreno.

'Obitelj mi je prioritet. Moja uloga je brinuti se da moja djeca i moj dom budu dobro. Zaljubljena sam u svoj posao i za njega izdvajam dosta vremena. Privilegija mi je biti uključena u nešto po pitanju čega sam strastvena', rekla je Philo 2013. za magazin Purple. Iako je glavna hraniteljica svoje, danas već peteročlane obitelji, u tome ne vidi nikakvu poteškoću. 'Max je stvarno jak čovjek', kaže. 'Stvarno ga volim i mislim da on mene stvarno voli i da mu stvarno vjerujem. Znam da mi želi najbolje i vrlo je nježan sa mnom kada se osjećam nesigurno i uplašeno. Jako je umirujući', iskrena je i upravo je u tome ta opijajuća aura koja obavija Philo. Ona se ne boji svojih osjećaja. Svakako je neuobičajeno čuti uspješnog dizajnera kako raspravlja o tjeskobi i strahu koji neizbježno prate nemilosrdan raspored i medijsko praćenje. Ali ne i od Philo, koja je karijeru i život odlučila iskrojiti baš po svojim mjerama i nositi ih godinama, baš poput vječnog kaputa boje devine dlake.

Céline i kreiranje odjeće koju žene žele nositi Baš kad je moda trebala novi smjer Philo se vratila iz samonametnutog egzila da bi predstavila viziju kako se odijevati danas. Nakon samo jedne sezone na mjestu kreativne direktorice Céline pretvorila je tu parišku kuću, koja je do tada, kako piše The Gentle Woman, 'skupljala prašinu', u platformu za oštru stvarnost i hiperluksuznu odjeću.

Bernard Arnault iz LVMH-a nazvao ju je, dakle, 2008. i ponudio poziciju kreativne direktorice Céline. Prihvatila ju je, no pod jednim uvjetom oko kojeg nije bilo pregovora: kreativni ured morao se preseliti u London jer više nije željela napuštati obitelj. Arnault je pristao na to i sljedeće godine debitirala je svojom prvom kolekcijom za Céline, postigavši ogroman uspjeh kako u javnosti, tako i među kritikom. Philo je tada učvrstila svoj status božice mode. U Chloé je kreirala ormar za it djevojke u dvadesetima, a u Céline, tada klonulom brendu francuskog naslijeđa, željela je stvoriti uniformu sofisticirane zaposlene žene.

Pritom je imala puno posla. Brend je osnovala Céline Vipiana 1945. godine kao dobavljačica dječje obuće, a doživljavala se kao potencijalna konkurencija Chanelu, i njegov je uspjeh stalno rastao – najviše za vrijeme Michaela Korsa, koji je upravljao njime od 1997. do 2004., ali je kasnije propadao pod nizom neuspješnih zamjena.

'Ono što sam osjećala i mislila na početku možda je bolje ne zabilježiti u tiskanom obliku', kaže otvoreno. Ali u ovom slučaju nedostatak integriteta dizajna brenda pokazao se kao najatraktivnija kvaliteta. 'Nakon što sam imala vremena upiti to shvatila sam da se radi o zanimljivom projektu. Céline nema povijest obilježenu dizajnericom ikonom niti ima veliku arhivu. Dizajnerima može biti teško ući u tuđu kožu. Ali za mene je Céline bila čista desetka.'

Philo, tada 38-godišnjakinja i majka dvoje male djece, brzo je uspostavila način rada za novu ženu prema svojoj viziji: savršeno krojenje, neočekivane boje, prenaglašene siluete i nepretenciozni, ponekad nezgrapni dodaci - jednostavne zlatne naušnice, pufaste predimenzionirane torbice i 'ružne' cipele. Izgled, koji je Philo definirala kao 'suvremeni minimalizam', nakon debitantskog nastupa na modnoj pozornici nastavio je obilježavati izgled žena sredinom 2010-ih, inspirirajući danas tražene i hvaljene brendove poput The Rowa sestara Olsen, Totêmea Elin Kling i Khaitea pod palicom Catherine Holstein. Njezina modna vizija pročistila je modnu scenu od chic trenirki od velura i čizama Ugg, koje su definirale Y2K odijevanje, i snažno utjecala na generaciju zaposlenih žena koje nisu uspijevale pronaći željene komade u pripijenim bodycon haljinama i cipelama vrtoglavo visokih potpetica.

Njezina umjetnička izvedba, uključujući kampanje uhvaćene objektivom Jeurgena Tellera i izbor da za lice one za proljeće/ljeto 2015. angažira tada 81-godišnju Joan Didion, postavili su Céline kao brend žene koja promišlja i kritički razmišlja. Njezine torbice, među kojima su Phantom, Trapeze i Trio, postale su kultne, a baza obožavatelja - koja se identificirala pod nazivom philofili – obuhvaća širok spektar ljudi, od modnih urednika čiju naklonost nimalo nije lako steći pa do obitelji Kardashian, koja je tada još uvijek bila u usponu.

'Uvijek je imala te ključne modne trenutke - ali njezini su dizajni nevjerojatno bezvremenski', kaže Fiona Stuart, osnivačica vintage trgovine Rellik u zapadnom Londonu. 'Uvijek izrađene od najljepših tkanina i uvijek jako dobro krojene, njezine kreacije vrlo su ženstvene, ali također imaju crtu muškosti. To je neka vrsta ženske muškosti', ističe. 'Nakon pauze bilo mi je draže raditi na ideji garderobe nego na trendovima. Naporno sam radila da bih stvorila komade koji izdržavaju test vremena. Odjeća je oduvijek tako zračila, kao dio bezvremenske garderobe, a ne kao dio trenda', rekla je Philo jednom prilikom.

Kad je 2018. Philo objavila da napušta Céline nakon desetljeća na čelu brenda, modni zaljubljenici otvoreno su pokazali jačinu svoje žalosti. U Parizu se klika imućnih stalnih posjetitelja revija, onih koji zauzimaju prve redove, uključujući Yasmin Sewell, Gaiu Repossi i Giorgiu Tordini, okupila na Place Dauphine odjevena u svoje najfinije komade tog brenda kako bi oplakivali kraj jedne ere. Nagađanja o tome kamo bi Philo mogla otići bila su brojna – neki su spominjali Chanel, drugi kuću Alaïa, a treći Bottega Venetu.

No u skladu sa ženom koja je svojedobno izjavila da je 'najljepše ne pojaviti se na Googleu', Philo je jednostavno nestala. Hedi Slimane ubrzo je stigao na njezino mjesto i ne samo da je preokrenuo poznati l’accent aigu brenda, već je preinačio cjelokupnu estetiku Philo-for-Céline. Posljednje kolekcije nastale za vrijeme njezina mandata odmah su postale kultne, a cijena starih kreacija u preprodaji naglo je porasla.

Philozofija Ključ privlačnosti Philo leži u načinu na koji se osjećate dok nosite njezine kreacije. 'Postoji osjećaj udobnosti koji pružaju odjeća i dodaci primjetno utječući na to kako se i ponašate. Torbica je tehnički modni dodatak, ali ima udobnost termofora. Kaputi ili pončo lijepa su gornja odjeća, ali osjećate se kao da ste umotani u deku. Vrlo malo dizajnera čini da se tako osjećate', lijepo objašnjava Stuart iz vintage trgovine Rellik. Philo je tada otišla iz mode, no ostavila je snažan utjecaj ne samo u pariškim krugovima haute couturea, već i na kombiniranje ženske i muške odjeće (što je možda još važnije) na policama divova brze mode poput Zare.

Philo promovira koncept osnovne garderobe - i malo više od toga. No činjenica je da u njezinim rukama ništa nije osnovno, već prije smjelo ili možda čak hrabro. Žena u njezinom dizajnu može se istovremeno osjećati udobno, ali i moderno. Sama dizajnerica osuđuje 'seksualizaciju' žena kroz odjeću, inzistirajući na osnovnoj ideji da 'trebaju imati izbor i da se trebaju dobro osjećati u onome što nose'.

Jednostavnost njezina dizajna ne samo da je čini popularnom među ženama (i muškarcima), već je čini i savršenom dizajnericom za inspiraciju trgovaca brzom modom. Mnogo se govorilo o tradiciji brze mode da kopira ono prikazano na pisti, ali za Céline je to pitanje bilo baš akutno. Uzimajući sve, od silueta do istih modela, brendovi poput Zare napredovali su ne samo preuzimajući popularnu estetiku modne kuće Céline, već je nudeći masama na velikim sniženjima. Ovo je paradigma prema kojoj danas posluju divovi brze mode. No što se tiče same Philo, ona je to mirno prihvaćala, osjećajući se polaskanom i uzbuđenom, čak i kad je pljačka bila očigledna.

Osobno je Philo intrigantna mješavina britanske suzdržanosti i razoružavajuće iskrenosti; dugo je bila inspiracija vojsci žena, mladih i starih, koje žele biti baš poput nje. Uvijek je sama sebi najbolji model, a dizajnira odjeću koja pristaje kamo god je život odnese. Suprug Max Wigram i ona bit će jedini direktori tvrtke Phoebe Philo, uz financijsku potporu luksuznog konglomerata LVMH. Njezin nevjerojatan uspjeh u Céline (procjene pokazuju da je povećala godišnji prihod brenda s 200 milijuna na 700 milijuna eura godišnje) došao je nakon recesije 2008. godine. Bio je to izazov koji se u konačnici pokazao kao prednost: njezini naoko skromni dizajni govorili su o diskretnijem, prigušenom stavu prema isticanju bogatstva. Čini se da se povijest ponavlja, a ono što će ponuditi gladnim obožavateljima mode sigurno će biti značajno. Naime 2021., kada je prvi put najavila svoj povratak, učinila je to u prijelomnom trenutku za modnu industriju, teško pogođenu pandemijom covida. Maloprodajne tvrtke poput Neiman Marcusa i J Crewa podnijele su zahtjev za bankrot tijekom ranih dana pandemije, a većina luksuznih trgovaca zabilježila je pad dvoznamenkastih vrijednosti u prvom kvartalu 2020. Iako je sada situacija značajnije bolja, a moda se ponovno podigla na noge, nova struja koja dolazi s potpisom Philo možda je upravo ono što joj treba.