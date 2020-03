Iskonska diva avangarde, Branka Donassy, veličanstvenom retrospektivom slavi 35. obljetnicu

Doajenka hrvatske modne scene, Branka Donassy, ove godine obilježava 35 godina od svoje prve revije. Na tjednu mode Bipa fashion.hr u sklopu kojeg Donassy nastupa već dugi niz godina, dizajnerica će prikazati veličanstvenu retrospektivnu reviju koja donosi komade modne avangarde duboko urezane u našu modnu povijest

Neki od njezinih najpoznatijih radova plijenili su pažnju ne samo domaće nego i svjetske javnosti. Tako će se na ovoj reviji moći vidjeti jedina haljina iz Hrvatske, koja je osvojila nagradu za najbolju dizajnersku haljinu na izboru Miss World . Haljinu pod imenom 'Tisuću otoka' 1995. godine nosila je Anica Martinović koja je tad osvojila titulu prve pratilje Miss World. Inspirirana tada našim morem, poslala je poruku ljepote i optimizma, a uvijek će reći kako je priroda neiscrpan izvor inspiracije ako ju se pažljivo promatra. Analitički pristup i dizajn promišljen do svakog detalja, pomno odabiranje materijala i načina izrade sastavni je dio njezinog stvaranja i kreiranja.

'Bit će to svojevrsni vremeplov kroz moj rad, počevši od moje prve revije 85. Prikazat ću radove koje sam sačuvala u arhivi ili posudila od sadašnjih vlasnika i sama začuđena kako su još u dobrom stanju. Svaki odabrani rad po nečemu je zanimljiv i poseban', izjavila je u susret reviji Branka Donassy .

Za sebe voli reći kako se ne bavi dekoracijom jer važan joj je harmoničan odnos funkcije i dizajna, a poštivanje tijela za nju je vječni imperativ. U svojim radovima, Branka često problematizira odnos prema ženskom tijelu. 'Kroz povijest smo mogli svašta vidjeti, a danas je posebno izražena jeftina, pretjerana erotizacija na koju nažalost i same žene pristaju. Moj 'Grudnjak-akvarij' progovara o toj temi. Na golom tijelu i sam u obliku dojki, staklen, proziran, čvrst, a opet i krhak, izvana hladan i tvrd na dodir, ali ipak se sve čini dostupnim. Oko bradavice ribice u vodi izazovno plivaju, ali voda je izvor života, a riba je simbol kršćanstva', tako svoje razmišljanje Branka pretvara u prava modna umjetnička djela, a ovo je samo još jedan artefakt koji će se moći vidjeti na retrospektivnoj reviji u sklopu Bipa fashion.hr 20. ožujka. Bit će to jedinstvena umjetnička modna revija s 40-ak modela za proslavu velikih 35 godina karijere.

Ovaj je poseban događaj samo jedan u nizu velike proslave 30. jubilarnog Bipa fashion.hr-a. U četiri dana održat će se 12 modnih revija na čak tri modne piste. Ljubitelji modnih brandova po prvi će put uživati u pojedinačnim revijama dizajnera, a inovativna produkcijska rješenja pružit će sasvim novi koncept i doživljaj modnih revija do sada neviđen na našim prostorima. U službenom programu ove sezone predstavit će se: Ana Maria Ricov, Klisab, Varteks, Spirit by T.B., Branka Donassy, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Anthony Avangard, Marina Design, Ivica Skoko, Les Emaux, Arileo i Robert Sever.