Pariški butik postao je 2003. najbolje čuvana tajna modnih urednika, a skoro dva desetljeća kasnije i s mnoštvom trgovina diljem svijeta Isabel Marant svoju viziju ležernog francuskog stila uspjela je dovesti do savršenstva, osiguravši globalan uspjeh kakav brojni dizajneri mogu samo sanjati

Ako postoji dizajnerica koja zna kako prenijeti u odjeću poznati francuski je ne sais quoi stil ('ono nešto'), to je Isabel Marant. Istoimena modna kuća ove poznate Francuskinje odiše odmjerenošću i nonšalantnošću, što redovito rezultira kreiranjem modne linije neopterećenog i privlačnog izgleda.

'Uvijek sam imao vrlo preciznu predodžbu o odjeći koju sam željela nositi. Počela sam izrađivati odjevne predmete za sebe i ljudi su me sve više zaustavljali s pitanjem odakle dolaze. Korak po korak, otkrila sam svijet mode', prisjeća se Marant, a za Francuze i frankofile ona je podjednako slovila kao veliko otkriće.

'Ne postoji specifična žena brenda Isabel Marant. Mislim da su sve žene važne; obraćam pažnju na sve one koje vidim na ulici, to kako se ponašaju i na različite razloge za to što nose pojedinu odjeću. Moja majka, koja ima osamdeset godina, i moja nećakinja, koja ima šesnaest godina - obje nose odjeću s mojim potpisom, ali na sasvim drugačiji način. Pokušavam stvoriti nešto s čime se svaka žena može poistovjetiti, ali isto tako mislim da sve žene imaju istu zajedničku snagu. Često mi znaju prilaziti s komplimentima na račun moje odjeće zbog koje se osjećaju sigurno i samouvjereno te moram priznati da sam vrlo zadovoljna time dok pokušavam u svoj dizajn ugraditi određeni stav', svojedobno je izjavila.

U proteklih 30 godina usavršavala je svoju formulu nonšalantnog pariškog stila. Danas je to prepoznatljiva estetika koja, između ostalog, uključuje lepršave siluete, skinny traperice visokog struka, suknje s volanima, boemske bluze ili gležnjače na petu u rokerskoj maniri. Dojam koji Marant postiže svojim odjevnim komadima odnosi se na neopterećenost i androginost, a prožeti su i pravom dozom ženstvenosti.