Hit modeli za sezonu zabava i druženja: Ovo su najljepše cipele koje podižu svaki stajling

M.D.

21.12.2025 u 07:55

Kopenhagen street style
Kopenhagen street style Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ovih blagdana stajlinge počnite od cipela. Trendovski modeli toliko su posebni da i najjednostavniju kombinaciju mogu pretvoriti u svečani look

S prosincem u punom jeku stigao je i niz blagdanskih druženja, večera i zabava. Ako želite postići najelegantniji stajling na svakom događanju, ove godine fokus prebacite na obuću. Ove sezone cipele dovoljno su efektne da podignu izgled obične crne haljine, daju sofisticiran look jednostavnim crnim hlačama ili bez mnogo truda stvore dojam raskoši.

Svečana obuća koja obilježava ovu božićnu sezonu

Srebrne sandale zasigurno su pravi trenutak za blistavost. Metalizirani dodaci zimskom outfitu daju trenutačan glamur, a srebrne sandale posebno dobro pristaju uz crnu i bijelu. Inspiraciju možete potražiti kod Sienne Miller, koja ih nosi uz crne najlonke i mini haljinu, stvarajući jednostavan, a iznimno efektan izgled.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Cipele sa sjajnim detaljima najbrži su način da običnu kombinaciju podignete na višu razinu. Kultni Manolo Blahnik modeli ukrašene kristalima u trenu transformiraju malu crnu haljinu. Štoviše, izvrsno izgledaju i uz traperice ili elegantne hlače, što ih čini nosivima i izvan svečanih prigoda.

Balerinke sa špičastim vrhom idealne su za sve koje ostaju na plesnom podiju do posljednjeg takta. Ove sezone posebno se nose modeli ukrašeni cvjetnim motivima, mašnama ili decentnim sjajem. Jedan uvjet ipak je nezaobilazan: špičasti vrh koji izdužuje nogu i daje dodatnu profinjenost.

Sienna Miller
Sienna Miller Izvor: Profimedia / Autor: John Lamparski / Getty images / Profimedia

Vječni klasici i odvažni trendovi

Crne salonke vratile su se u sam vrh trendova, što su potvrdili modni tjedni diljem svijeta. Visoka potpetica i elegantna crna boja ponovno su omiljeni izbor. Izvrsno pristaju uz haljine i suknje, osobito u kombinaciji s tankim najlonkama. Njihova najveća prednost jest to što se lako usklađuju s gotovo svakim outfitom i uvijek dodaju dozu elegancije.

Cipele s perjem postale su pravi modni hit. Perje više nije rezervirano samo za sakoe, suknje i haljine, nego krasi i cipele te sandale. Njihova teatralnost iznimno je privlačna, a u Zarinoj ponudi ističe se model koji izgleda poput pravog modnog sna.

Crvene cipele ostaju nepogrešivi francuski trik za chic dojam. One svakom outfitu daju energiju i podižu ga na novu razinu. Želite li snažan kontrast, kombinirajte ih s crnom, tamnosmeđom ili tamnoplavom haljinom. Riječ je o detalju koji privlači poglede i unosi živost u zimski stajling.

Dolce&Gabbana
Cipele za blagdanske zabave Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

