Haljine s hrvatskim potpisom osvojile mlade holivudske zvijezde

Nakon što je osvojila srca i ormare domaćih zaljubljenica u modu, Aleksandra Dojčinović uspješno je krenula u misiju osvajanja inozemnog tržišta. Njezine kreacije sve češće možemo vidjeti na holivudskim crvenim tepisima, a ni ovogodišnja dodjela nagrada Teen Choice nije mogla proći bez mladih zvijezda u Lei Lou haljinama

Joey King glumi od djetinjstva, a 19-godišnja glumica zvijezda je Netflixove romantične komedije The Kissing Booth. Na dodjeli nagrada nosila je crnu Blakely haljinu iz kolekcije proljeće/ljeto 2018.

Tamnokosa Chloe haljinu s hrvatskim potpisom nosila j ei nekoliko dana ranije i to povodom premijere filma 'Package' prošetala' crvenim tepihom u Lei Lou haljini Liana iz kolekcije proljeće/ljeto 2018.

Uspjeh svog brenda dizajnerica može zahvaliti i suradnji s poznatom losanđeleškom agencijom za PR koja se brine o tome da Lei Lou haljine stignu u odgovarajuće trgovine, a to su one trgovine koje posjećuju stilisti slavnih zvijezda i za njih odabiru stajlinge za crveni tepih.

'Kao što imam tu sreću u Hrvatskoj raditi s najboljim timom koji sam mogla zamisliti, tako se poklopilo i to da sam iste takve pronašla i u inozemstvu. Oni su mi sugerirali najbolje concept dućane u koje zalaze stilisti poznatih osoba, ali to naravno nije garancija da će išta od te odjeće ikada završiti na nekom crvenom tepihu jer, da bi se to dogodilo, netko od njih na koncu tu odjeću treba i odabrati. Srećom, stvari su se za nas odvile na najljepši mogući način i sigurna sam da naše najbolje suradnje sa zvijezdama tek slijed', rekla je Dojčinović u intervjuu za tportal.