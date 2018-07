Glavne zvijezde na špici: Od Đurđe Tedeschi i Bože Vreće mnogi bi mogli učiti o stilu

Sunčana subota izmamila je brojne Hrvate i Hrvatice na zagrebačku špicu, kako zbog činjenica da je dan kao stvoren za ispijanje kave u centru grada, tako i zbog ujedinjene atmosfere uoči večerašnje utakmice koja se već može osjetiti na ulicama. U mnoštvu brojnih ljepotica na špici posebnu pažnju privukli su umirovljena sutkinja Đurđa Tedeschi i glazbenik Božo Vrećo

Hrvatice uistinu imaju stila i to se ne može poreći, no katkada nam se čini kao da se većina njih odijeva po istim uputama, vrlo očekivano i poput klonova. Bacite li oko na djevojke na špici vjerojatno ćete primijetit da im u odijevanju nedostaje hrabrosti, pa ovu subotu nije bilo teško uočiti jedan par koji je odskakao iz mase.

Umirovljena sutkinja Đurđa Tedeschi i bosanskohercegovački pjevač sevdalinki Božo Vrećo prošetali su zagrebačkim Cvjetnim trgom dotjerani od glave do pete, svatko u svom stilu. Majka prvog čovjeka Atlantic Grupe, Emila Tedeschija, poznata po svojoj ljubavi prema modi i avangardnim komadima odjeće ovog puta se odlučila za ležernu eleganciju, odjenuvši crno-bijelu bluzu, crne hlače 'mrkva' kroja i podvrnutih nogavica i duži crni sako, a stajling je upotpunila crnim gležnjačama i velikim sivim šeširom ukrašenim cvijećem.

Božo Vrećo, koji je nedavno za tportal progovorio o ljubavnom statusu, ostao je dosljedan svom prepoznatljivom stilu uz pomoć kojeg razbija spolne predrasude i uvriježena pravila ponašanja koja još uvijek prevladavaju na Balkanu. Mnogi na njegovo odijevanje u haljine gledaju s dozom prijezira ili jednostavno ne odobravaju to što nosi 'žensku odjeću', no uspješnog glazbenika to nimalo ne dira.