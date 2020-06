Genijalan način koji će vam pomoći da odredite koju veličinu grudnjaka nosite

Vrijeme je da naučite izmjeriti grudi i odrediti veličinu košarica, a mi vam donosimo detaljne upute kako da to učinite

Znate li koju veličinu grudnjaka nosite? 32A, 34C, 38DD? Nemate ni predodžbu? Većina žena koje misle da znaju koji broj grudnjaka nose vjerojatno griješe. Pokazuju to i brojna istraživanja. Iako vam se nošenje pogrešnog grudnjaka ne čini kao problem kojim biste se trebali zamarati, to može dovesti do određenih zdravstvenih problema.

Preuzak grudnjak može oštetiti tkivo grudi, pa čak i uzrokovati probleme s disanjem. Grudnjak koji ne daje adekvatnu potporu može dovesti do bolova u leđima, ramenima i vratu te ukliještiti živce. Također, pogrešan izbor grudnjaka može rezultirati pogrešnim držanjem i preranim opuštanjem grudi, a to nipošto ne želite.