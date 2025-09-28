ASTRO PROFILIRANJE

Evo zašto ovaj horoskopski znak svi jako vole mrziti

P. H.

28.09.2025 u 07:05

Sve vrline i mane Vaga
Sve vrline i mane Vaga Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Jedan horoskopski znak često izaziva podijeljene emocije, a to su Vage. Donosimo detaljnu analizu svih njihovih vrlina i mana

Vage često izazivaju mješovite osjećaje kod okoline zbog svojih specifičnih karakteristika koje mogu biti jednako privlačne koliko i iritantne. Paradoks ovog znaka leži u tome što kod njih ništa nije jednostavno, ali sve izgleda lako.

Glavne mane koje izazivaju frustraciju

Neodlučnost i beskonačno 'vaganje': Vage imaju tendenciju analizirati sve opcije do besvjesti, što često frustrira okolinu koja čeka konkretan odgovor. Za Vagu gotovo sve mora biti odvagano, a ovaj proces može potrajati danima. Njihova potreba da sagledaju problem sa svih strana može ih učiniti nepouzdanima i promjenjivima u očima drugih.

Sebičnost prikrivena šarmom: Vage vole da u rješavanje svojih problema uključe prijatelje, poznanike, pa čak i strance. Bez oklijevanja koriste njihovu pomoć, pozivaju i traže usluge, vjerujući da to njihovim najmilijima apsolutno ništa ne košta. Okruženje nervira njihovi stalni zahtjevi i pokušaji da ih uključe u rješavanje svojih problema.

Catherine Zeta-Jones
  • Catherine Zeta-Jones
  • Catherine Zeta-Jones
  • Catherine Zeta-Jones
  • Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones je Vaga, rođena je 25. rujna 1969. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Nesposobnost za svakodnevni život: Vage su sofisticirane estete koje vole ići na izložbe, nastupe, kupovati nakit i odjeću. Kućni problemi i rutinski posao nešto je što uzvišene Vage apsolutno ne zanima. Iskreno vjeruju da su rođene za nešto veće od pranja suđa i plaćanja računa. Možda i nisu veliki materijalni bogataši, ali uvijek se nekako snađu i žive u ljepoti.

Šopingholizam i materijalizam: Vage su stvorile pojam 'šopingholičari' i imaju svaku moguću kreditnu karticu. Njihova opsjednutost ljepotom i estetikom može prerasti u nezdrav materijalistički pristup životu. Zadovoljstva su im gotovo uvijek vezana uz luksuzne stvari i mjesta gdje su okružene ljepotom u svim njezinim oblicima.

Pretjerano traganje za savršenstvom: Ponekad Vaga može biti jako sklona kritiziranju drugih zbog svog pretjeranog traženja savršenstva u svemu i svakomu. Njihov idealizam i težnja za savršenstvom idu do apsurda, jer ona po svaku cijenu želi izbjeći ono ružno i neskladno.

Vrline kojima nije lako odoljeti

Prirodni šarm i diplomatičnost: Vage imaju sposobnost šarmirati sve ljude u prostoriji svojom osobnošću i energijom. Njihova ljubaznost, druželjubivost i diplomatičnost čine ih izuzetno privlačnima. Lako ih je prepoznati u društvu po razdraganosti i zvonkom smijehu koji djeluje zarazno.

Suosjećajnost i 'zlatno srce': Iako nekad djeluju hladno, osobe u znaku Vage jako su suosjećajne - najviše od svih znakova. Imaju "zlatno srce" i uvijek su spremne pomoći do te mjere da će radije naštetiti sebi nego dragim ljudima. Prirodne su u svakoj situaciji i odlikuje ih plemenita duša.

Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
I Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Osjećaj za pravdu i poštenje: Nijedan astrološki tip nema jači osjećaj za pravdu i korektnost kao Vaga. Blagoslovljeni su prirodnim osjećajem za dobro i zlo, što ih čini vrlo usredotočenima na pravdu i pravednost. Sve mogu žrtvovati za ljubav i pravdu.

Kreativnost i estetski osjećaj: Estetika za Vage nije površna - one imaju nevjerojatan osjećaj za ljepotu u svim aspektima života. U poslovnom smislu blistaju tamo gdje mogu izraziti kreativnost, osjećaj za estetiku i društvene vještine. Rođene su estete, istinski zaljubljenici u nježnost i otmenost.

Zašto nastaju sukobi

Problem nastaje jer Vage traže harmoniju i ravnotežu, ali istovremeno mogu biti vrlo tvrdoglave kad su povrijeđene. Njihova potreba da sve bude 'na svom mjestu' i da im drugi ne mogu ništa zamjeriti može djelovati kontrolirajuće. Također, strah od samoće čini ih sklonim pristajanju na partnerstva koja im ne odgovaraju, što stvara dodatnu dramú. Unatoč svojim manama, Vage ostaju jedan od najpopularnijih znakova zodijaka upravo zbog svoje sposobnosti uravnotežavanja različitih aspekata života.

