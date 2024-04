Evo što rade roditelji koji odgajaju mentalno snažnu i uspješnu djecu

To su potvrdila i istraživanja dokazavši da je za ove kvalitete nužna upravo mentalna otpornost koja osobi (djetetu) omogućuje da se lakše prilagodi novim situacijama te kroz životne izazove i neuspjehe prolazi bez pretjerane drame i stresa.

'To znači da se dijete osjeća dobro u svojoj koži nevezano za to što drugi ljudi o njemu govore ili kako se ponašaju prema njemu.'

Ukažite im na vrijednost ulaganja truda

Gledati dijete kako podbacuje u nečemu nikome nije lako. No upravo su to situacije u kojima se u sigurnom i podržavajućem okruženju imaju priliku naučiti nositi s neizbježnim neuspjesima i obavljanjem zadataka pod pritiskom.

'Kada rade nešto zahtjevno, važno ih je ohrabrivati i ukazati da to nije lak zadatak. Ako ne uspiju, usmjerite njihovo razmišljanje prema onome što su naučili te kako to mogu primijeniti u budućim situacijama', rekla je psihologinja Mary C. Murphy.

Ono što će dodatno osnažiti dijete jest slušanje priča o tome kako ste se vi nosili s teškim situacijama i što vam je pomoglo da ne odustanete te kako ste učili iz vlastitih grešaka.