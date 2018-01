Evo koliko je kilograma idealno dobiti u trudnoći

Rijetko koju trudnicu ne brinu kilogrami dobiveni tijekom trudnoće, a često se postavlja pitanje koliko je idealno dobiti na kilaži

Koliko treba dobiti kilograma u trudnoći, izračunava se i prema indeksu tjelesne mase (BMI).

Prvorotkinje s indeksom tjelesne mase (BMI) manjim od 18,5 mogu dobiti od 12,5 do 18 kila, dok prvorotkinje s BMI-om između 18,5 i 24,9 trebaju dobiti od 11,5 do 16 kila. Za prvorotkinje s indeksom tjelesne mase (BMI) od 25 do 29,9 idealno povećanje kilaže ono je od sedam do 11,5 kila, a ukoliko je BMI 30 i viši, preporučuje se povećanje kilaže između pet i devet kilograma.

Ova je studija pokazala i da je prekomjerna težina vrlo česta kod prvorotkinja u Velikoj Britaniji.

Dobivanje kilograma počinje u 13. tjednu, a trudnice koje u prvom tromjesečju imaju mučnine neće se puno udebljati, objašnjavaju stručnjaci.

Prekomjerna kilaža, osim što nije dobra za majku, nije preporučljiva ni za zdravlje djeteta. Djeca pretilih majki imaju 36 posto veću vjerojatnost pojave autizma i 62 posto veću vjerojatnost da imaju poremećaj pažnje, tzv. hiperaktivnost (ADHD), pokazali su rezultati analize Sveučilišta Virginia Commonwealth. Osim toga, postoji opasnost od komplikacija prilikom poroda. Isto je istraživanje pokazalo kako djeca pretilih majki i sama vrlo lako mogu imati problema s prekomjernom težinom.