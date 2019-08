Evo kako baš svaki put odabrati savršeno zrele breskve

Mnogima su breskve najdraže ljetno voće, pogotovo kad su sočne i slatke. No kako biti siguran da su breskve koje ste kupili baš takve?

Boja je važna

Zrele, sočne breskve trebale bi imati vibrantnu zlatno-crvenkastu boju, a meso im mora biti žuto. Svijetlo žuta boja kod mjesta gdje je peteljka znak je da je breskva nezrela, dok su zlatno žute nijanse znakovi zrelosti. Nemojte kupovati plodove s udubinama i izbočinama ili ravnim te zelenkastim dijelovima. Izbjegavajte i breskve s naboranom kožom jer to znači da su nakon branja stajale u hladnjači duže vrijeme pa u sebi imaju manje soka.

Pomirišite ih

Miris breskve direktno je vezan uz njihov okus. Ako ih pomirišete i ništa ne osjetite, vrlo vjerojatno to znači da će im i okus biti takav - bezličan. To ipak nije pravilo, no generalno gledajući breskve bi morali mirisati poput - bresaka.

Dodir ih odaje

Nježan pritisak puno će vam reći o breskvi. Stisnite ih nježno sa strana ili kod peteljke: ako je mekana to znači da je plod zreo. Ako je čvrsta na dodir, to je znak da je breskva nezrela.

Pazite kako ćete i pohraniti

Breskve uvijek čuvajte na sobnoj temperaturi. Okrenite ih peteljkom prema dolje i držite u jednom sloju kako se ne bi oštetile. Ako primijetite da zriju brže nego što ih stižete pojesti i postaju prezrele, ubacite ih u ladicu za voće i povrće u hladnjaku. no svejedno ih pojedite što prije kako se ne bi smežurale i ostale bez soka.