Elegantan i nosiv od jutra do mraka: Ovaj top s polica Zare osvaja na prvi pogled

Zara je poznata kao high street brend koji ima poseban dar u lansiranju modnih komada koji u samo nekoliko sati postaju predmet želje

Ovaj put Zarin dizajnerski tim oduševio je topom koji spaja točkasti dezen, plašt i halter izrez, sa stilom osmišljenim da osvaja kako na večernjim izlascima, tako i na posebnim događajima. Radi se o halter topu s točkicama koji košta 27,95 €, a koji s lakoćom postaje hit zbog nekoliko razloga.

Prvo, top ima laskavu halter ogrlicu sa zlatnim detaljem koji podsjeća na šik, avangardne elemente kakve nalazimo na komadima brenda Schiaparelli, što vizualno unosi sofisticiranost i eleganciju. Drugo, tu je priloženi šal u obliku plašta koji se kreće zajedno s vama i unosi dramatičnost i modni šarm koji svi vole povremeno nositi. Treće, otkrivena leđa topa su prava atrakcija, idealna za isticanje preplanulog tena ili jednostavno za isticanje stila.

Zarin točkasti top Izvor: Promo fotografije / Autor: promo







Zarin točkasti top Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Poseban pečat ovom topu daje točkasti uzorak, klasični print koji svake sezone pronalazi način da se osvježi i istakne, a upravo ove slovi za jedan od najvećih trendova na modnoj sceni. Nosiv od jutra do mraka U kombinaciji s halter krojem ovratnika i plaštem, ovaj top prelazi iz obične lijepe garderobe u upečatljivi komad bez truda. Može se nositi kako u ležernim kombinacijama s trapericama i sandalama, tako i u elegantnijim varijantama s midi suknjom i potpeticama za posebne prilike.