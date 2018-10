Doris Pinčić Rogoznica uskladila se s bojama jeseni i isfurala odličan stajling

View this post on Instagram

Rita i ja spontano se uskladile s bojama prirode ovih dana 😉🍁🍂☔🌞 . . . Koliko puta vam se tako dogodilo da ste dosli na posao i vidjeli da ste obuceni isto kao kolegica ili kolega? 😀 . . . #autumncolors taken with #huaweip20pro #HuaweiHrvatska @huaweimobilehrv