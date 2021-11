Domaću kvalitetu s potpisom vole sve generacije – DeLight

Brend vođen, prije svega dobrom mišlju kako bi kaputi i odijela trebali biti dostupni svakoj dobi i građi, uživa oduševljenje mnogih žena, a kaputi i odijela nove kolekcije ponovo osvajaju svojim bezvremenskim krojevima i savršenom izradom

Jesen već neko vrijeme živi u svojoj punini, a ono što ona svake godine donese su uvijek savršeni komadi odjeće bez kojih je ista – nezamisliva. Kaput je definitivno jedan od odjevnih predmeta, koji bi u ormaru trebala imati svaka žena. Osim što grije, njegova pojava često plijeni pažnju, djeluje sofisticirano i svakom stylingu daje dodatnu vrijednost. Za dobrim kaputom će se mnogi okrenuti, a pogotovo ako je njegova izrada vrhunska i ako je napravljen od kvalitetnih tkanina. To se jednostavno vidi, a upravo takvi kaputi popularnog domaćeg brenda DeLight , već godinama osvajaju srca mnogih zadovoljnih klijentica.

Brend koji je svoju popularnost stekao upravo na vrhunskim prirodnim tkaninama poput kašmira, vune i devine dlake, preciznoj i kvalitetnoj izradi te krojevima koji pristaju svakoj građi tijela, za ovu je zimu pripremio divne novitete kojima je teško odoljeti. U novoj kolekciji, koja je kao i svake jeseni i zime – kruna kolekcije, prikazano je svo znanje, ekspertiza i dugogodišnje iskustvo.

Andrej je ime najprepoznatljivijeg DeLight kaputa. Riječ je o kaputu na vezanje bez kopčanja, koji već sezonama ‘grije’ žene koje žele izgledati atraktivno, a pritom se žele zaštiti od hladnoće. Upravo je spoj funkcionalnosti i lijepog izgleda, ‘tajni sastojak’ koji ga čini toliko popularnim.

Ove sezone u kolekciji se nalaze i 3 nova modela. Bertilla je jedan od njih, a posebnim ga čine dvostruko kopčanje, naglašena kragna i elegantna dužina do koljena. Dostupan je plavoj, beige, crnoj i boji lavande. Kaput Linda novitet je koji će svojim jednorednim kopčanjem i remenom u struku osvojiti sve modrene klasičarke jer mu je baza modificirana inačica balonera, ali u najfinijim zimskim tkaninama. Prekrasna smaragdno zelena, uvijek dobrodošla beige nijansa te nepogrešiva tamno plava i siva s kariranim uzorkom, čine ga savršenim modnim odabirom za ove hladnije dane. Treći novitet je kaput Angela koji svojim profinjenim izgledom pristaje svakoj figuri te siluetu tijela čini iznimno damskom. Dostupan je u veličinama od 38 do 48, krase ga klasične i uvijek IN – crna i beige.