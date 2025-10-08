Dnevni horoskop za 8. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ribe

Razmislite o tome što zaista cijenite u vezi. Kvalitetno vrijeme je važnije od skupih poklona. Budite prisutni. Preispitajte svoje financijske prioritete. Možda je vrijeme da se fokusirate na stabilnost prije nego na širenje. Slušajte što vam tijelo govori. Možda trebate promijeniti neke navike vezane za prehranu ili odmor.