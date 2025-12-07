ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 7. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

07.12.2025 u 00:00

Blizancima u odnosima koristi iskrenost jer otvara prostor za prihvaćanje i razumijevanje. Rakovima dan donosi osjećaj emocionalne jasnoće.

Škorpioni danas imaju snažan osjećaj što trebaju zadržati u svom životu, a što je doseglo svoj rok trajanja. Jarčevi su posebno koncentrirani i lako se usmjeravaju na najvažnije zadatke bez gubljenja energije...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

