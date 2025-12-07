Dnevni horoskop za 7. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

Vodenjak

Danas želite unijeti originalnost u sve što radite, pa ste spremni probati nešto novo ili promijeniti pristup. U ljubavi djelujete spontano, ali dovoljno iskreno da druga strana vidi vaše namjere. Poslovno vam se javlja prilika za suradnju koja nije sasvim uobičajena, ali bi vas mogla pozitivno iznenaditi. Osjećate da vam treba više slobode u planiranju.

