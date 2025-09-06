Dnevni horoskop za 6. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

ASTRO PROGNOZA

Ovnovi u ljubavi trebaju izbjegavati ishitrene odluke i posvetiti se slušanju partnera. Bikovi neka se fokusiraju na dovršavanje započetih poslovnih projekata.

Lavovima se savjetuje da čuvaju srce umjerenom tjelovježbom i boravkom u prirodi. Analiziranje u ljubavi može stvoriti prepreke Djevicama, zato neka si dopuste više spontanosti.

Poslovna partnerstva Vaga idu u korist kada ih prilagode digitalnom načinu rada. Bubrezi i koža bit će im osjetljiviji pa neka piju dovoljno vode i biraju prirodnu njegu.

U odnosima Škorpiona izlaze na površinu skrivene teme pa je potrebna iskrenost. Posao u sigurnosnom ili istraživačkom području traži njihovu stručnost.

