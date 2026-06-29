Dnevni horoskop za 29. lipnja 2026. - što vam zvijezde danas donose

Djevica

Vaša organiziranost danas će biti na ozbiljnom testu jer će se planovi mijenjati u hodu i mimo vaše volje. Ostanite fleksibilni i prihvatite činjenicu da se ne može sve uvijek odvijati po strogo zacrtanom rasporedu. Netko od bliskih prijatelja zatražit će vašu pomoć ili savjet u vezi s delikatnim privatnim problemom. Vaša analitička prosudba pokazat će se spasonosnom, pa nemojte škrtariti na vremenu.

