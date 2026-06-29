ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 29. lipnja 2026. - što vam zvijezde danas donose

P. H.

29.06.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Bikovi će biti potpuno usmjereni na financijska pitanja i traženje novih načina zarada, dok će im partner pružiti punu podršku u planovima. Rakovi će osjetiti nagli povratak samopouzdanja i s lakoćom rješavati stare nesporazume s kolegama na radnom mjestu. Djevice će morati pokazati iznimnu fleksibilnost jer će se planovi mijenjati u hodu, a bliski prijatelj zatražit će njihov spasonosan savjet.

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Škorpioni će se u donošenju odluka oslanjati na nepogrešivu intuiciju, što će im pomoći da brzo razotkriju nečije skrivene namjere. Jarčevi će se uspješno nositi s pritiskom rokova zahvaljujući svojoj disciplini, no morat će paziti da poslovne brige ne prenesu u dom. Vodenjaci će briljirati u timskom radu i prezentiranju naprednih ideja, ali će kroz iskren razgovor morati umiriti partnerove sumnje.

Dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

*kreirano uz pomoć AI-ja

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