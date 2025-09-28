Dnevni horoskop za 28. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

Lav

U ljubavi birate suvereni mir umjesto drame, a partner uzvraća istom mjerom. Samcima iskra se pali na mjestu gdje se cijene srdačnost i stil. Na poslu blistate kad ideju sažete u jednu jasnu rečenicu, jer tako svi razumiju smjer. Uz to, podijelite zasluge i dojam je potpun. U zdravlju kombinirajte aktivnost i odmor da bi sjaj ostao stabilan. Par minuta istezanja prsa i kukova otvara energiju.