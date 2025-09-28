ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 28. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

28.09.2025 u 00:00

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Rawpixel
U ljubavi se kod Škorpiona javlja moćna tišina koja puno govori, a otvorena rečenica učvršćuje povjerenje. Na poslu istraživački pristup otkriva podatke koji preokreću priču u njihovu korist. U zdravlju je presudno ispustiti višak napetosti da snaga ne blokira. Topli tuš i kratka digitalna pauza spuštaju ritam.

U ljubavi je ključ u nježnom tonu i strpljivom slušanju, što partner osjeti kao sigurnu luku. Slobodnima Bikovima susret u mirnom ambijentu budi stabilnu privlačnost. Financijske sitnice treba pregledati još jednom za mirnu glavu.

tportal
