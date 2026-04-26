Dnevni horoskop za 26. travnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Rakovi i Ribe bit će posebno usmjereni na emocije i odnose u kojima se osjećaju sigurno, dok će Ovnovi i Strijelci tražiti više kretanja, zraka i odmaka od svega što ih guši. Vage i Jarčevi mogli bi se naći pred razgovorima koji traže jasnoću, a ne odgađanje
Ovan
Nedjelja ih zatiče nestrpljive, kao da sve oko njih ide sporije nego što bi trebalo. Lako bi mogli ući u raspravu samo zato što im tuđi tempo djeluje kao kočnica. Ipak, dan nije loš za privatne odluke, osobito ako se tiču onoga što već dugo odgađaju. Predvečer će im više goditi mir nego nova borba za zadnju riječ.
Bik
Njima će odgovarati mirniji okvir dana, bez previše iznenađenja i naglih promjena planova. Mogli bi uživati u jednostavnim stvarima koje vraćaju osjećaj ravnoteže, od dobrog ručka do ugodnog društva. Netko će od njih tražiti više pažnje ili konkretniji odgovor nego inače. Ako ne budu tvrdoglavo šutjeli, razgovor bi mogao završiti bolje nego što očekuju.
Blizanci
Kod njih je sve u pokretu: poruke, dogovori, prebacivanje s teme na temu i osjećaj da im je dan premalen za sve što žele ugurati u njega. Privlačit će ih ljudi koji ih intelektualno bude i nude nešto drukčije od rutine. Mogli bi se naći u situaciji da moraju birati između društva i obveze. Upravo će taj izbor pokazati komu i čemu trenutačno daju stvarnu prednost.
Rak
Potreba za bliskošću bit će im naglašena, ali neće je pokazivati na glasan ni izravan način. Više će promatrati nego govoriti, a iz tuđih sitnih gesta čitat će puno više nego iz riječi. Nečija nepažnja mogla bi ih pogoditi, iako će to pokušati prikriti. Dan će se popraviti čim se okruže ljudima uz koje ne moraju glumiti snagu.
Lav
U njima će rasti želja da se maknu od svega što djeluje sivo, monotono ili bez ideje. Čak i mala promjena okruženja mogla bi im podići raspoloženje i vratiti osjećaj da imaju kontrolu nad smjerom dana. U odnosima neće pristajati na polovična rješenja ni na tuđu emocionalnu rezerviranost. Ako im netko pokaže iskren interes, uzvratit će velikodušno i bez kalkulacije.
Djevica
Misli će im biti usmjerene na ono što još nije riješeno, dovršeno ili posloženo kako treba. Iako je nedjelja, teško će se potpuno isključiti iz analize i planiranja sljedećih koraka. Netko iz njihove okoline mogao bi ih ugodno iznenaditi spontanošću koju inače ne bi odabrali. Dan im poručuje da nije svaka sigurnost u kontroli, nego ponekad i u povjerenju.
Vaga
Njima će trebati više sklada nego inače, ali okolina im to možda neće tako lako ponuditi. Mogli bi osjetiti zasićenje tuđim zahtjevima, očekivanjima i neizgovorenim pritiscima. Ipak, kad se jednom odmaknu od buke, brzo će znati što im je činiti. Večer donosi dobar trenutak za nježniji razgovor ili vraćanje mira u odnos koji je bio pomalo napet.
Škorpion
Bit će sabrani, ali ne i popustljivi, osobito ondje gdje osjećaju da netko pokušava testirati njihove granice. Neće ih zanimati površni kontakti ni razgovori koji nigdje ne vode. Mogli bi donijeti odluku koju su dugo držali u sebi, bez potrebe da je posebno objašnjavaju. U tome i jest njihova snaga danas: manje riječi, više unutarnje jasnoće.
Strijelac
Njih će vući želja da pobjegnu od rutine, monotonije i svega što ih podsjeća na obvezu. Dobar dio dana mogli bi provesti smišljajući kako ubaciti malo više života u nešto što im se činilo predvidivim. Netko ih može iznenaditi pozivom, prijedlogom ili idejom koja ih odmah razveseli. Neće pogriješiti ako poslušaju prvi entuzijazam, ali uz mrvu praktičnosti.
Jarac
Premda će izvana djelovati hladno i pribrano, iznutra će biti osjetljiviji na ponašanje bliskih ljudi nego što će priznati. Neki razgovor o obitelji, novcu ili odgovornosti mogao bi otvoriti temu koju više nije moguće zaobilaziti. Ne odgovaraju im polovična obećanja ni neodređeni dogovori. Kad stvari postave jasno, osjetit će veliko olakšanje.
Vodenjak
Raspoloženje će im rasti kako dan odmiče, osobito ako si dopuste malo više spontanosti. U glavi će im se vrtjeti nekoliko zanimljivih ideja, a barem jedna od njih zaslužuje ozbiljniju pažnju. U odnosima će tražiti prostor, ali ne i distancu; žele bliskost bez gušenja. Dan ih podsjeća da originalnost najbolje dolazi do izražaja kad se ne pokušavaju uklopiti pod svaku cijenu.
Ribe
Njih će voditi osjećaj, dojam i unutarnji signal koji neće moći lako objasniti drugima. Ako budu ignorirale vlastitu intuiciju, brzo će osjetiti nemir ili zasićenje. Moglo bi ih dirnuti nešto sasvim malo, nečija riječ, pogled ili gesta koju nitko drugi ne bi posebno primijetio. Mir, ljepota i emotivna iskrenost bit će im važniji od svakog plana.
Škorpioni će instinktivno prepoznati gdje treba povući crtu, dok će Lavovi tražiti više topline i iskrenog interesa. Blizanci i Vodenjaci bit će mentalno vrlo aktivni, s puno impulsa i ideja koje ne treba odmah odbaciti.
