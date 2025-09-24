Dnevni horoskop za 24. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

Blizanci

U ljubavi donosite vedrinu i humor, no pazite da sitni nesporazumi ne pokvare dobar ton. Slobodnima bi zanimljiva poruka mogla uljepšati dan. Na poslu vas čekaju vijesti koje će vas motivirati. Dobar trenutak je i za traženje podrške suradnika. U zdravlju je potrebno više sna i odmora. Previše stimulacije i informacija može vas iscrpiti.