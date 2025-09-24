ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 24. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

24.09.2025 u 00:00

Slobodnim Blizancima bi zanimljiva poruka mogla uljepšati dan. Na poslu ih čekaju vijesti koje će ih motivirati. Dobar trenutak je i za traženje podrške suradnika. U zdravlju je potrebno više sna i odmora. Previše stimulacije i informacija može ih iscrpiti.

Ljubavni odnosi donose Vagama sklad i potrebu za harmonijom. Slobodnima se smiješi susret koji budi nadu. U poslu dolazi do trenutka odluke. Zdravlje zahtijeva bolju ravnotežu između uma i tijela.

