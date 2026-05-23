Demi Moore izazvala podijeljene reakcije kreacijom koja se ne zaboravlja

Atraktivna 63-godišnja glumica pojavila se na završnoj ceremoniji Filmskog festivala u Cannesu i još jednom pokazala da na crvenom tepihu ne bira uvijek predvidljive modne poteze.

Holivudska ljepotica, koja ove godine sudjeluje u radu festivalskog žirija, nosila je zelenu haljinu ukrašenu blistavim detaljima, no glavni fokus cijelog izdanja bio je golemi ogrtač koji je mnoge podsjetio na vreću za spavanje.

Neobičan komad prekrivao joj je ramena i ruke, a kombinirala ga je s efektnim dugim rukavicama. Stajling je zaokružila bijelim špicastim salonkama, dok je dugu tamnu kosu nosila ravno i zaglađeno.

Njezino pojavljivanje uslijedilo je nakon što je ranije tijekom festivala izazvala komentare zbog vidno vitkije figure, no na završnoj ceremoniji djelovala je raspoloženo te je pozirala s osmijehom.

Zvjezdane kreacije

Za razliku od Demi Moore, Eva Longoria ostala je vjerna provjerenoj canneskoj formuli glamura. Glumica poznata po seriji 'Kućanice' odabrala je zlatnu haljinu prekrivenu šljokicama, s korzetiranim gornjim dijelom, dugim šlepom i visokim prorezom.