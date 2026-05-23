Demi Moore izazvala podijeljene reakcije kreacijom koja se ne zaboravlja

Završna ceremonija 79. Filmskog festivala u Cannesu okupila je niz zvijezda, no najviše pogleda privukla je Demi Moore u neobičnoj kombinaciji koja je odudarala od svih klasičnih izdanja viđenih na crvenom tepihu
Atraktivna 63-godišnja glumica pojavila se na završnoj ceremoniji Filmskog festivala u Cannesu i još jednom pokazala da na crvenom tepihu ne bira uvijek predvidljive modne poteze.
Holivudska ljepotica, koja ove godine sudjeluje u radu festivalskog žirija, nosila je zelenu haljinu ukrašenu blistavim detaljima, no glavni fokus cijelog izdanja bio je golemi ogrtač koji je mnoge podsjetio na vreću za spavanje.
Neobičan komad prekrivao joj je ramena i ruke, a kombinirala ga je s efektnim dugim rukavicama. Stajling je zaokružila bijelim špicastim salonkama, dok je dugu tamnu kosu nosila ravno i zaglađeno.
Njezino pojavljivanje uslijedilo je nakon što je ranije tijekom festivala izazvala komentare zbog vidno vitkije figure, no na završnoj ceremoniji djelovala je raspoloženo te je pozirala s osmijehom.
Zvjezdane kreacije
Za razliku od Demi Moore, Eva Longoria ostala je vjerna provjerenoj canneskoj formuli glamura. Glumica poznata po seriji 'Kućanice' odabrala je zlatnu haljinu prekrivenu šljokicama, s korzetiranim gornjim dijelom, dugim šlepom i visokim prorezom.
Kroj bez naramenica kroj naglasio je siluetu, a kombinaciju je upotpunila sandalama s remenčićima, dijamantnim nakitom i valovitom kosom u toploj karamel nijansi. Longoria je još jednom potvrdila da joj crveni tepih u Cannesu odlično pristaje te da se najbolje snalazi u izdanjima koja spajaju klasičan glamur i dozu senzualnosti.
Penelope Cruz stigla je pak u crno-bijeloj haljini s perjem i dramatičnim detaljima. Gornji dio kreacije bio je ukrašen upečatljivim pernatim aplikacijama, dok je donji dio imao slojevitu, raskošnu formu.
Španjolska oskarovka u Cannesu se oslonila na sofisticiranu eleganciju i teatralnost, ali bez pretjerivanja. Crno-bijela paleta dodatno je naglasila profinjenost izdanja, a pernati detalji dali su mu modnu snagu primjerenu festivalskoj završnici. Na crvenom tepihu pojavila se i Zoe Saldana u šarenoj cvjetnoj haljini s dubokim dekolteom i volanima, dok je Sofia Carson odabrala crnu baršunastu haljinu s opernim rukavicama, prizivajući estetiku starog Hollywooda i eleganciju Audrey Hepburn.
Ipak, koliko god su Eva i Penelope igrale na siguran glamur, večer je modno obilježila Demi Moore. Njezino izdanje možda nije bilo klasično lijepo u očekivanom smislu, ali je bilo dovoljno neobično da se o njemu govori i nakon zatvaranja festivala.