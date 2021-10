Cvijet koji vene nemojte odmah opisati: Evo kako omiljenu biljku možete vratiti u život

Kada sobna biljka koja je do jučer cvala u punom sjaju krene venuti, čak i iskusni vrtlari se zabrinu. Ako se upravo to dogodilo vašoj omiljenoj biljci, ne brinite – evo što trebate učiniti kako biste je ponovo vratili u život

Ako ste otkrili da je vaša biljka koja voli sunce cijelo vrijeme bila u mračnom kutu sobe, rješenje je vrlo jednostavno. No ako niste sigurni koja vrsta i količina sunca treba vašoj biljci, tada je najbolje započeti sa samim osnovama. Prozori okrenuti prema jugu i zapadu pružaju najbolje svjetlo većini sobnih biljaka. Istočni prozori dobar su izbor za paprati, monstere i zamije jer te vrste mogu podnijeti manje sunčeve svjetlosti. S druge strane, sjeverni prozori uopće ne propuštaju puno svjetla i prikladni su za vrste kao što su biljka zmija i puzavci. Stručnjaci također preporučuju stavljati biljke na izravnu sunčevu svjetlost jer bi lako mogle izgorjeti pod sunčevim zrakama što će se manifestirati s oprženim, smeđim lišćem. Osim toga, nije loše ni provjeriti termostat. Naime, većina sobnih biljaka je tropske vrste te preferiraju temperatura između 21 i 26 stupnjeva.

Previše ili premalo vode

U prirodnom okruženju većina biljaka crpi vlagu iz zemlje, stoga je sobne biljke najbolje zalijevati pri dnu. Kako biste to postigli, vodom napunite plići tanjurić ili zdjelicu te teglu s biljkom stavite u nju, poput podloška. To će biti najbliže prirodnom načinu prikupljanja vlage kakav biljke prakticiraju u svom prirodnom staništu. Osim toga, to će vam dat dobar uvid koliko je biljci doista potrebno vode prilikom svakog zalijevanja.