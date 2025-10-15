Chic dodatak Meghan Marke odao je počast važnom danu njezinog sina

Meghan Markle nedavno je posegnula duboko u svoju garderobu te izvukla dodatak povezan s nekadašnjim životom u Velikoj Britaniji dok su ona i suprug bili 'radni' članovi kraljevske obitelji

Vojvotkinja od Sussexa pojavila se u Washingtonu, a njezin je sofisticirani look ostavio snažan dojam.

Atraktivna 44-godišnjakinja govorila je na Fortune's Most Powerful Women Summit u Washingtonu, a njezina modna kombinacija nije prošla nezapaženo osobito cipele. Riječ je o elegantnim bež cipelama s remenčićima koje je nosila na posebnom događaju, krstitkama princa Archieja.​

Vojvotkinja od Sussexa na pozornici se pojavila u monokromatskoj kombinaciji koju je činila elegantna kremasta bluza dizajnerice Gabriele Hearst i profinjena suknja pencil kroja, od veganske kože i s potpisom brenda Brochu Walker. Kroj suknje dodatno je istaknut decentnim prednjim šavom i jednostavnim prorezom, a look je upotpunila nude salonkama u špic sa dvostrukim remenčićima, naušnicama brenda Polène i diskretnim zlatnim prstenjem. Meghan je nosila ravnu kosu s naglašenim sjajem, dok je make-up bio svjež. Njezin izbor odjeće utjelovljuje filozofiju tihog luksuza, naglašavajući suptilnu eleganciju kroz čiste linije, neutralne tonove i pažljivo odabrane modne dodatke.​

