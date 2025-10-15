VOJVOTKINJA OD SUSSEXA

Chic dodatak Meghan Marke odao je počast važnom danu njezinog sina

E. K.

15.10.2025 u 23:33

Meghan Markle
Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: Leigh Vogel / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Meghan Markle nedavno je posegnula duboko u svoju garderobu te izvukla dodatak povezan s nekadašnjim životom u Velikoj Britaniji dok su ona i suprug bili 'radni' članovi kraljevske obitelji

Vojvotkinja od Sussexa pojavila se u Washingtonu, a njezin je sofisticirani look ostavio snažan dojam.

vezane vijesti

Atraktivna 44-godišnjakinja govorila je na Fortune's Most Powerful Women Summit u Washingtonu, a njezina modna kombinacija nije prošla nezapaženo osobito cipele.

Riječ je o elegantnim bež cipelama s remenčićima koje je nosila na posebnom događaju, krstitkama princa Archieja.​

Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Vojvotkinja od Sussexa na pozornici se pojavila u monokromatskoj kombinaciji koju je činila elegantna kremasta bluza dizajnerice Gabriele Hearst i profinjena suknja pencil kroja, od veganske kože i s potpisom brenda Brochu Walker.

Kroj suknje dodatno je istaknut decentnim prednjim šavom i jednostavnim prorezom, a look je upotpunila nude salonkama u špic sa dvostrukim remenčićima, naušnicama brenda Polène i diskretnim zlatnim prstenjem.

Meghan je nosila ravnu kosu s naglašenim sjajem, dok je make-up bio svjež. Njezin izbor odjeće utjelovljuje filozofiju tihog luksuza, naglašavajući suptilnu eleganciju kroz čiste linije, neutralne tonove i pažljivo odabrane modne dodatke.​

Meghan Markle
  • Meghan Markle
  • Meghan Markle
  • Meghan Markle
Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sentimentalan modni izbor

Cipele koje je nosila kriju zanimljivu priču - dala ih je napraviti prema vlastitim idejama za krštenje princa Archieja 2019. godine.​

Meghan i princ Harry dočekali su svoje prvo dijete, Archieja, sada starog 6 godina, u svibnju 2019., a kršten je u privatnoj kapeli kraljice Elizabete u dvorcu Windsor u srpnju iste godine.​

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa odabrali su tu lokaciju jer su željeli intimno, mirno okruženje na mjestu s posebnom poveznicom s kraljicom.

Princ Harry i Meghan odlučili su tad učiniti Archiejevo kraljevsko krštenje privatnim događajem za oko 25 bliskih prijatelja i obitelji.​

U siječnju 2020. vojvoda i vojvotkinja od Sussexa objavili su svoju namjeru da se povuku kao viši članovi kraljevske obitelji u odluci koja je finalizirana godinu dana kasnije te je mnoge iznenadila.

Par se preselio u Kaliforniju, gdje je njihova kćer, princeza Lilibet, sada stara 4 godine, rođena u lipnju 2021.. Princ Harry i Meghan od tada su izgradili svoj put u SAD-u, osnivajući dobrotvornu Archewell Foundation.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI STARI TREND

NOVI STARI TREND

Ponovno drmaju modnom scenom: Hit tenisice iz 90-ih vratile su se u modu i izazivaju pomamu
26 GODINA KASNIJE

26 GODINA KASNIJE

Julia Roberts ponovno osvaja Notting Hill, ovoga puta u ležernom izdanju
VOJVOTKINJA OD SUSSEXA

VOJVOTKINJA OD SUSSEXA

Chic dodatak Meghan Marke odao je počast važnom danu njezinog sina

najpopularnije

Još vijesti