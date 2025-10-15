Chic dodatak Meghan Marke odao je počast važnom danu njezinog sina

Meghan Markle nedavno je posegnula duboko u svoju garderobu te izvukla dodatak povezan s nekadašnjim životom u Velikoj Britaniji dok su ona i suprug bili 'radni' članovi kraljevske obitelji
Vojvotkinja od Sussexa pojavila se u Washingtonu, a njezin je sofisticirani look ostavio snažan dojam.
Atraktivna 44-godišnjakinja govorila je na Fortune's Most Powerful Women Summit u Washingtonu, a njezina modna kombinacija nije prošla nezapaženo osobito cipele.
Riječ je o elegantnim bež cipelama s remenčićima koje je nosila na posebnom događaju, krstitkama princa Archieja.
Vojvotkinja od Sussexa na pozornici se pojavila u monokromatskoj kombinaciji koju je činila elegantna kremasta bluza dizajnerice Gabriele Hearst i profinjena suknja pencil kroja, od veganske kože i s potpisom brenda Brochu Walker.
Kroj suknje dodatno je istaknut decentnim prednjim šavom i jednostavnim prorezom, a look je upotpunila nude salonkama u špic sa dvostrukim remenčićima, naušnicama brenda Polène i diskretnim zlatnim prstenjem.
Meghan je nosila ravnu kosu s naglašenim sjajem, dok je make-up bio svjež. Njezin izbor odjeće utjelovljuje filozofiju tihog luksuza, naglašavajući suptilnu eleganciju kroz čiste linije, neutralne tonove i pažljivo odabrane modne dodatke.
Sentimentalan modni izbor
Cipele koje je nosila kriju zanimljivu priču - dala ih je napraviti prema vlastitim idejama za krštenje princa Archieja 2019. godine.
Meghan i princ Harry dočekali su svoje prvo dijete, Archieja, sada starog 6 godina, u svibnju 2019., a kršten je u privatnoj kapeli kraljice Elizabete u dvorcu Windsor u srpnju iste godine.
Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa odabrali su tu lokaciju jer su željeli intimno, mirno okruženje na mjestu s posebnom poveznicom s kraljicom.
Princ Harry i Meghan odlučili su tad učiniti Archiejevo kraljevsko krštenje privatnim događajem za oko 25 bliskih prijatelja i obitelji.
U siječnju 2020. vojvoda i vojvotkinja od Sussexa objavili su svoju namjeru da se povuku kao viši članovi kraljevske obitelji u odluci koja je finalizirana godinu dana kasnije te je mnoge iznenadila.
Par se preselio u Kaliforniju, gdje je njihova kćer, princeza Lilibet, sada stara 4 godine, rođena u lipnju 2021.. Princ Harry i Meghan od tada su izgradili svoj put u SAD-u, osnivajući dobrotvornu Archewell Foundation.