Brojne novosti za najbolji shopping u City Centeru one Split

Trgovina dm postaje najveća u Dalmaciji, otvara se bolji i veći Douglas s novim brandovima, te slovenski specijalist za kvalitetnu outdoor obuću - trgovina Alpina

No, tu nije kraj novostima jer i parfumerija Douglas širi svoju poslovnicu te uvodi nove i ekskluzivne brandove. Tako će posjetitelji, od kraja ožujka, na više od 300 kvadrata, uz svoje uobičajene beauty favorite moći pronaći i nove make-up brandove kao što su Jeffree Star, Benefit i Urban Decay, nove brandove za njegu kože poput Neal's Yard Remedies, The Ordinary, Dermacosmetics, E-cooking, SYS te One, two, free kao i mnogo nišne parfeme.