Brišu godine s lica: Ovo su najbolji tekući puderi za zrelu kožu

Vidljive linije i bore, primjetan manjak čvrstoće i volumena te suhoća tena samo su neki od znakova zrele kože kojoj je potrebno posvetiti veću pažnju i njegu nego što je to bilo potrebno u mlađim danima. No, odaberete li odgovarajući puder, svi znakovi starenja nestat će u trenu. Izdvojili smo 14 najboljih tekućih pudera za sve tipove zrele kože koji će izbrisati godine s lica i učiniti ga besprijekornim

Kako starimo, naša koža treba dodatan poticaj da izgleda svježe i odmorno. Bez obzira na pokrivnu moć, dobra tekuća podloga može učiniti čuda za našu kožu - zamaskirati znakove starenja, hidratizirati i učiniti kožu blistavom i glatkom, bez stvaranja nabora i uvlačenja u sitne bore. Ako pritom sadrži hranjive sastojke koje u pravilu sadrže i preparativni proizvodi, to je samo još jedan dodatan plus.

Lune + Aster Realglow skin tint

Puderi namijenjeni zreloj koži obično su nešto teže strukture, no ova je tekuća podloga lagana i ima mogućnost nadograđivanja. Plus je i to što sadrži hijaluronsku kiselinu i veganski kolagen koji hidriraju i zaglađuju kožu.