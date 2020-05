Kozmetika s potpisom Charlotte Tilbury itekako je poznata svim ljubiteljicama kvalitetnih beauty proizvoda, a 47-godišnja Britanka čije su obožavateljice i bliske prijateljice mnoge slavne ljepotice poput Nicole Kidman, Amal Clooney, Gisele Bundchen ili Kate Moss, na dobrom je putu postati bogatija od svojih holivudskih klijentica

Njezin prvi vizažistički angažman je bio kao pomoćnica Mary Greenwell , make up stručnjakinje koja je bila zadužena za šminku princeze Diane . Greenwell je inače obiteljska prijateljica koju je Charlotte prvi put upoznala na plaži na Ibizi, u dobi od 11 godina.

'Odjednom sam postala popularna. Svi na otoku od 17 do 70 godina reagirali su na mene na drugačiji način. Shvatila sam da je šminkanje moje tajno oružje', rekla je dodajući kako joj nikadjoj nije nedostajalo samopouzdanja i već tada je znala da će imati vlastiti brend.

Sve dok nije krenula u internat, Charlotte nikada nije nosila šminku, no kad je otkrila maskaru to je bilo dragocjeno otkriće za tinejdžericu svijetlih trepavica.

Još kao djevojčica je upoznala mnoge slavne i poznate od Freddieja Mercuryja , Laurencea Oliviera pa do Rolling Stonesa . Njezin je otac bio umjetnik, a majka producentica i kretali su se u tim krugovima, pa su Charlotte i njena sestra Leah bile od malih nogu izložene svijetu glamura. Rođena je u Engleskoj, no odrastala je na Ibizi gdje su njezini roditelji tulumarili s poznatima, a često su i vodili i nju i sestru.

Za njezinim proizvodom 'Magic Cream' s gotovo čarobnim učinkom za kožu, manekenke su se otimale. 'Gdje je ona krema', stalno su pitale', prisjeća se Charlotte. To je danas njezini najprodavaniji proizvod čija je cijena oko 75 funti- svakih dvije minute u svijetu se proda po jedan.

S Kate Moss je prijateljica već 20-ak godina, za koju je kreirala dramatični mačkasti smokey eyes što je postao njezin zaštitni znak, a upravo je Tilbury zaslužna za Giselein 'the glow', blistavi ten koji ostavlja bez daha.

Pokrenula je vlastiti brend Charlotte Tilbury 2013., a uspjeh koji je postigla bio je nezapamćen: ljubiteljice make upa čekale su u redovima kako bi ušle u trgovinu. Slično je bilo i u SAD-u i Amsterdamu, a njezin je brend sada dostupan u 76 zemalja.

Što je Charlotteina tajna poslovnog uspjeha? To što je svojim kupcima dala formulu. Naime, postoji nekoliko setova i ako vam se sviđa npr. rock chic make up a la Kate Moss, u kompletu dobivate sve proizvode i upute korak po korak upute kako to postići.

Beauty mogulica aktivna je i na društvenim mrežama gdje promovira brend i uz pomoć poznatih holivudskih klijentica.

Tilbury sad ima 3.5 milijuna pratiteljica na Instagramu, a njen tutorial o 'mačjim očima' na YouTubeu pregledan je 5.7 milijuna puta. Iako je uvijek bila okružena najvećim ljepoticama iz svijeta mode, to nije utjecalo na njeno samopouzdanje.