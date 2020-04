Sad kad zbog izolacije zbog sprječavanja širenja koronavirusa provodimo puno više vremena u našem domu, možemo se posvetiti i rješavanju nekih stvari koje zbog užurbane svakodnevice prije nismo stizali

Uvijek pogledajte i sitne oznake na dnu ambalaže ili na stražnjem dijelu npr. na kozmetičkim proizvodima na kojem stoji na primjer, 6M, 12M ili 24M. Ovo je zapravo službeni datum do kad je proizvod najbolji za korištenje. Broj i slovo 'M' označavaju do kad možete koristiti proizvoda od dana otvaranja.

Iako je nekad teško primijetiti da je proizvod ostario, ovo se posebno odnosi npr. proizvode za njegu kože, jasan znak može biti promjena strukture, film koji je stvori na površini ili čudan miris. Sa šminkom to nije takav problem jer nije teško zaključiti kad nije za uporabu, a dobro je poznato kako neki stari proizvodi poput maskare čiji je rok trajanja oko tri mjeseca ili korektora mogu nanijeti i puno štete. Tako je preporučeni okvirni rok trajanja za pudere (uključujući sjenila rumenila i bronzere) oko dvije godine, ruževa za usne - godinu dana, dok je sjajila najbolje iskoristiti u razdoblju od 18 do 24 mjeseci. Tuš za oči u olovci ima rok trajanja dvije godine, dok onaj u gelu ili tekući traje samo tri mjeseca.

Rok trajanja proizvoda je vrlo bitan i to treba vrlo ozbiljno shvatiti.

Prije nego se proizvod nađe na tržištu, testira se da mora biti održiv dvije godine bez zatvaranja i oko 6-12 mjeseci ako se otvori. Marshall objašnjava: 'Riskantno je koristiti proizvod koji je oksidirao ili u njemu potencijalno rastu bakterije. Proizvod će u najboljem slučaju imati smanjenu učinkovitost, a najgorem slučaju izazvat će alergijske reakcije.

Proizvodi s SPF faktorom

Kao što je ranije spomenuto, postoje određeni sastojci i proizvodi na koje vrijedi paziti. Jedan od tih proizvoda je i SPF (sun protection factor) - faktor zaštite od sunca. Rizici su očigledni: ako je vaš SPF iz proizvoda nestao, jednostavno neće obavljati svoju funkciju pa možete zaraditi nepovratna oštećenja na koži. Zato uvijek pogledajte što piše na ambalaži.

Vitamin C i retinol

Vitamin C je vrlo čest sastojak u mnogim proizvodima, a stručnjaci ističu i da je jedan od najvažnijih sastojaka u njezi kože ako ozbiljno želite zaštititi svoju kožu od štetnih utjecaja iz okoliša i starenja.

Ali i vrlo je kratkotrajan. To znači da će bočica seruma vitamina C zapravo biti korisna samo nekoliko mjeseci pa stoga prije nego što potrošite velike količine novca na moćni serum vitamina C, zašto se biste npr. odlučili za proizvode u kapsulama koji su također efikasni. Retinol treba čuvati na tamnom, hladnom i suhom mjestu, savjetuje P. Marshall.

Za razliku od vitamina C, retinoli i kiseline za njegu kože mogu uzrokovati štetu kad im prođe rok trajanja. Dr B. Dhillon objašnjava: 'Retinol ili proizvode koji sadrže kiseline važno je redovito provjeravati. Ako se destabiliziraju, nanijet će štetu koži'. Kako biste znali jesu li proizvodi dobri ili ne pogledajte je li požutio ili se osjeti mošusni miris.