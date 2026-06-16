Brigitte Macron napravila modni presedan i štikle zamijenila netipičnom obućom za nju

Prva dama Francuske Brigitte Macron u svakoj prigodi pokazuje svoj nevjerojatan osjećaj za stil te je ponovno zadivila svojim izborom i na summitu G7
I dok svjetski čelnici raspravljaju o globalnoj politici na samitu G7 u Evian-les-Bainsu, okupljanje prvih dama i gospode u slikovitom gradiću Yvoireu pretvorio se u vrlo zanimljivu modnu pistu.
Među okupljenim prvim damama, sve su oči bile uprte u suprugu Emmanuela Macrona, Brigitte Macron koja i u osmom desetljeću izaziva ogromno zanimanje zaljubljenica u modu.
Ikona francuskog chica, poznata po svojoj strogoj eleganciji i vjernosti vrtoglavim stiletticama, povukla je neočekivan potez i pokazala kako se trendi sportska obuća može uklopiti u diplomatski dress code.
Tenisice s potpisom koje su zasjenile klasičnu eleganciju
Za šetnju kamenim ulicama uz obalu, prva dama Francuske odabrala je besprijekorno strukturirano sivo odijelo ispod kojeg je nosila klasičnu bijelu košulju. No, pravi šok za modne kritičare uslijedio je kada je pogled pao na njezine noge.
Umjesto svojih prepoznatljivih štikli s tankom i visokom potpeticom, od kojih rijetko odustaje čak i u najizazovnijim prigodama, 73-godišnja Brigitte prošetala je u modernim i upečatljivim sportskim tenisicama. Riječ je o luksuznom modelu u neutralnim tonovima sa zlatnim i bijelim detaljima koji savršeno prate estetiku njezinog omiljenog brenda Louis Vuitton.
Ovim potezom francuska prva dama dokazala je da udobnost i visoka moda mogu ići ruku pod ruku, čak i na događanjima najvišeg ranga.
Dok su ostale gošće, poput britanske prve dame Victorije Starmer u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini ili Njemice Charlotte Merz, birale klasičnije i formalnije opcije obuće poput ravnih cipela i natikača, stajliš Francuskinja odlučila se za stilski rizik koji se itekako isplatio. Njezina modna formula, spajanje formalnog odijela i ležerne sportske obuće pokazalo se odličnim spojem.
Ovim netipičnim stajlingom, Brigitte je još jednom potvrdila svoj status modne ikone koja itekako dobro zna kako klasične elemente prilagoditi baš svakoj prigodi i pri tome izgledati fantastično.