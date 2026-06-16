Brigitte Macron napravila modni presedan i štikle zamijenila netipičnom obućom za nju

I dok svjetski čelnici raspravljaju o globalnoj politici na samitu G7 u Evian-les-Bainsu , okupljanje prvih dama i gospode u slikovitom gradiću Yvoireu pretvorio se u vrlo zanimljivu modnu pistu .

Među okupljenim prvim damama, sve su oči bile uprte u suprugu Emmanuela Macrona, Brigitte Macron koja i u osmom desetljeću izaziva ogromno zanimanje zaljubljenica u modu.

Ikona francuskog chica, poznata po svojoj strogoj eleganciji i vjernosti vrtoglavim stiletticama, povukla je neočekivan potez i pokazala kako se trendi sportska obuća može uklopiti u diplomatski dress code.

Tenisice s potpisom koje su zasjenile klasičnu eleganciju

Za šetnju kamenim ulicama uz obalu, prva dama Francuske odabrala je besprijekorno strukturirano sivo odijelo ispod kojeg je nosila klasičnu bijelu košulju. No, pravi šok za modne kritičare uslijedio je kada je pogled pao na njezine noge.