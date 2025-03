Bacanje novca ili investicija: Evo zašto neke traperice koštaju 30, a neke 300 eura

Levi Strauss je još davne 1873. godine patentirao nacrt za traperice - dizajn koji će kasnije postati legendarni model 501. Na prijelazu stoljeća par Levisica stajao je oko 1,25 eura. No, više od sto godina kasnije, cijene modela 501 počinju od oko 80 eura.

Upravo ovakve razlike u cijenama mnoge navode na pitanje zašto su neke traperice toliko skuplje od drugih i - je li cijena opravdana?

Iznos po kojem će se traperice prodavati najčešće ovisi o poznatim faktorima – maržama, marketingu, promjenjivim profitnim omjerima i, naravno, inflaciji. No u srži svega nalazi se proizvodni proces. Lokacija tvornice, vrsta pamuka i boje, pa čak i broj šavova po centimetru, mogu značajno utjecati na cijenu.

Tu je i, dakako, ljudski faktor, odnosno način izrade. Prema riječima Alyss Odle iz platforme gently.nyc, traperice od 30 eura obično su masovno proizvedene, dok one od 300 eura nisu. No to ne znači nužno da su skupe traperice bolje, niti da su jeftine lošije.