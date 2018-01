Ashley Graham otkrila 24 stvari o sebi

Jedna od najpoznatijih plus size manekenki današnjice Ashley Graham otkrila je 24 stvari koje javnost još ne zna o njoj

Pogledala je tijekom jednog leta do New Yorka cijelu drugu sezonu serije 'Stranger Things'.

Preselila se u New York kad je imala 17 godina.

Posjetila je stotine mjesta, no najdraža joj je regija Cinque Terre u Italiji.

Napisala je i objavila svoju prvu biografiju 'A New Model' u samo devet mjeseci.

Ne posjeduje automobil, no voli voziti kamionet svog ujaka kad je u Nebraski.

Dizajnirala je 17 kolekcija donjeg rublja i to je posao koji stvarno voli.

Ima mnogo talenata, no kuhanje nije među njima.

Kad mora pjevati karaoke, najdraža pjesma joj je 'That Don't Impress Me Much' Shanie Twain.

Stvarno dobro rola.

Najdraži desert joj je keks Snickers koji joj mama radi. Svaki put kad posjeti rodno mjesto je dočeka to slatko.

Upoznala se sa svojim mužem Justinom na dizalu u crkvi. Išao je gore-dolje kako bi se 'slučajno' upoznao s njom.