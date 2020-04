Jeste li znali da žene u prosjeku nose samo 20 posto svoje garderobe? Ovaj podatak trebao bi vas potaknuti da napravite reda u svom ormaru te se riješite odjeće i obuće koju niste godinama pipnuli. No postoje i neki komadi koje ne biste trebali izbaciti. Evo o čemu je riječ

Sigurno ste si u ovim danima kućne izolacije pronašli pregršt poslova koje već mjesecima, ako ne i godinama, odgađate. Reorganizacija ormara odličan je način da ubijete dosadu i učinite nešto korisno za što obično nikad nemate vremena, ali i uvedete red u svoj život.

Kada se rješavate odjeće i obuće koju ne nosite i svjesni ste da je vjerojatno nećete nositi ni u budućnosti, imajte na umu to da pojedine komade ipak vrijedi zadržati. Iako ih možda dugo vremena niste izvukli na svjetlo dana, to ne znači da vam neće poslužiti kada se najmanje nadate. Pritom ne mislimo na komade u koje više ne stanete, već one na bezvremenske, na koje trendovi ne utječu.