Sakoi će biti 'in' i ovog proljeća, a mi smo se potrudili pronaći najljepše modele iz popularnih trgovina

Sako je davnih dana postao sinonim za poslovni stil odijevanja koji pruža samopouzdanje i moć te svakoj osmišljenoj kombinaciji uspijeva darovati ispoliran izgled, no proteklih nekoliko sezona ovaj odjevni komad popularniji je no ikad. Trendseterice ga furaju u kombinaciji sa svime i svačime, a ako se ovog proljeća i vi poželite modno zabaviti ovim neizostavnim komadom u ormaru, predlažemo da provjerite koji su modeli upravo stigli u trgovine

Za razliku od prošle sezone, kada je naglasak bio na sakoima jarkih boja i efektnih uzoraka, ovog proljeća svjedoci smo popularnosti modela u pastelnim nijansama poput nježne ljubičaste, zelene i ružičaste, a velika novost su i prsluci na kopčanje po uzoru na one koje muškarci imaju običaj nositi ispod smokinga.

Upečatljivi sakoi u jarkim bojama i dalje su vrlo aktualni, no mnoge ih se žene plaše nositi, ne želeći izgledati prenapadno ili ih smatraju neprimjerenima za svakodnevne prilike, no za to nema razloga. Ukoliko znate kako ih kombinirati, oni mogu izgledati jednako primjereno za posao, baš kao i za špicu.