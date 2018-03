Željko Kipke o propagandi, Orsonu Wellesu i procesima oporavka

Galerija umjetnina Split 28. ožujka u 19 sati otvara izložbu Željka Kipkea 'Dijagnoza: dvoslika', na kojoj predstavlja filmove, slike, prisvojene objekte i arhivske materijale na kojima je slikar, pisac i redatelj radio od 2012. do 2017.

Fokus izložbe je na kratkim filmskim dokumentima koji su manje-više fiktivni i obuhvaćaju tri teme: socijalnu i filmsku propagandu, umjetnike i procese oporavka. U sklopu prve prikazat će se 'Social Skin 60-62' iz 2012 i 'Unyielding Look into the Future' iz 2013., u sklopu druge 'Orson's Direction Sign' iz 2015. i 'Le peintre enchanteur' iz 2016., a u sklopu treće 'Botanički dnevnik' i 'Dijagnoza: dvoslika' iz 2017.